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Волонтеры ОМК сдали около 60 литров крови в Белгороде

Волонтеры ОМК сдали около 60 литров крови в Белгороде

4 сентября 2024, 10:24
Фото: Виктория Замулина
Сотрудники завода «ОМК Энергомаш» сдали около 60 литров крови во время корпоративной донорской акции в августе. Кровь передали региональному Центру крови. Такие акции проходят на предприятии каждый квартал.

Уже 20 лет завод «ОМК Энергомаш» тесно сотрудничает с медиками и поддерживает акцию «День донора». Участвуют как опытные доноры, так и те, кто впервые решился на доброе дело. Заводчанин Кирилл Ушаков, например, за пять лет сдавал кровь 23 раза.

«После трудоустройства на завод делать это стало удобнее: заранее формируют списки желающих, это экономит время. Но важно помнить, что сдавать цельную кровь человек может не чаще раза в два месяца», — поделился сотрудник «ОМК Энергомаш» Кирилл Ушаков.

Для удобства сейчас пробы крови у сотрудников берут сразу на заводе (это необходимая процедура, чтобы убедиться, что донор здоров), до этого анализы могли сдавать только в городской больнице. Это упрощает процедуру и экономит время.

«Среди наших заводчан есть большой отклик, мы замечаем интерес сотрудников к проводимым акциям. В этот раз у нас участвовали 125 человек. За одну акцию мы собирали около 60 литров крови», — рассказала заведующая медико- санитарной частью «ОМК Энергомаш» Галина Михайлюкова.
«Сотрудники группы ОМК регулярно становятся участниками акций по сдаче крови: участвуют и специалисты, и руководители. Компания в качестве благодарности за неравнодушие и активную позицию начисляет донорам „звезды“ — баллы в корпоративной программе „Звездная команда ОМК“. На них можно приобрести корпоративный мерч или сертификаты на обучение и в различные сервисы», — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.
Фото: Виктория Замулина
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#Алёна Мальцева#Общество#Донор#Кровь#Омк#ОМК Энергомаш
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