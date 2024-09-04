Волонтеры ОМК сдали около 60 литров крови в Белгороде

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Уже 20 лет завод «ОМК Энергомаш» тесно сотрудничает с медиками и поддерживает акцию «День донора». Участвуют как опытные доноры, так и те, кто впервые решился на доброе дело. Заводчанин Кирилл Ушаков, например, за пять лет сдавал кровь 23 раза.
«После трудоустройства на завод делать это стало удобнее: заранее формируют списки желающих, это экономит время. Но важно помнить, что сдавать цельную кровь человек может не чаще раза в два месяца», — поделился сотрудник «ОМК Энергомаш» Кирилл Ушаков.
Для удобства сейчас пробы крови у сотрудников берут сразу на заводе (это необходимая процедура, чтобы убедиться, что донор здоров), до этого анализы могли сдавать только в городской больнице. Это упрощает процедуру и экономит время.
«Среди наших заводчан есть большой отклик, мы замечаем интерес сотрудников к проводимым акциям. В этот раз у нас участвовали 125 человек. За одну акцию мы собирали около 60 литров крови», — рассказала заведующая медико- санитарной частью «ОМК Энергомаш» Галина Михайлюкова.
«Сотрудники группы ОМК регулярно становятся участниками акций по сдаче крови: участвуют и специалисты, и руководители. Компания в качестве благодарности за неравнодушие и активную позицию начисляет донорам „звезды“ — баллы в корпоративной программе „Звездная команда ОМК“. На них можно приобрести корпоративный мерч или сертификаты на обучение и в различные сервисы», — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.