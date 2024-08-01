Волонтеры ОМК создали некопательный огород в детском саду в Белгороде

В прошлом году Василина Трифонова победила в конкурсе «ОМК Партнерство» с проектом «Не копай — собирай!». Новый проект «Дети с заботой о планете» стал продолжением истории по созданию некопательных огородов в Белгороде. Этот метод органического земледелия становится все более популярным в последнее время. Его суть в том, что почву не перекапывают и «беспокоят» исключительно в периоды посадки и сбора урожая. В остальное время грунт стараются не трогать и не переворачивать пласты.