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Волонтеры ОМК создали некопательный огород в детском саду в Белгороде

Волонтеры ОМК создали некопательный огород в детском саду в Белгороде

1 августа 2024, 07:08
Фото: ОМК
Сотрудница белгородского завода ОМК Василина Трифонова выиграла грант в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство», который проводит группа ОМК. В рамках её экопроекта «Дети с заботой о планете» волонтеры ОМК создали некопательный<br/> огород в детском саду №27 в Разумном.
Сюжет
Мусор

В прошлом году Василина Трифонова победила в конкурсе «ОМК Партнерство» с проектом «Не копай — собирай!». Новый проект «Дети с заботой о планете» стал продолжением истории по созданию некопательных огородов в Белгороде. Этот метод органического земледелия становится все более популярным в последнее время. Его суть в том, что почву не перекапывают и «беспокоят» исключительно в периоды посадки и сбора урожая. В остальное время грунт стараются не трогать и не переворачивать пласты.

«Первый некопательный огород я создала у себя на участке. Тогда же заметила, что моим детям интересно участвовать в процессе. Я стараюсь личным примером воспитывать в детях экологические привычки. Мы вместе сортируем отходы, собираем мусор в парке или во время прогулок на велосипедах. Мои проекты, получившие гранты „ОМК Партнерство“, направлены именно на формирование экологической культуры», — рассказала эковолонтер Василина Трифонова.

В прошлом году Василина провела лекцию в Ботаническом саду Белгородского государственного университета о пользе некопания. В этом году волонтеры белгородского завода ОМК организовали некопательный огород в детском саду №27. Огород выполнен в форме сот, внутри которых в определенной последовательности слоями уложены различные материалы (картон, земля, органический материал, мульча). Картон нужен для того, чтобы на начальном этапе предотвратить рост сорняков. Под действием влаги он разложится, а сорняки за это время ослабнут.

Дети смогут наблюдать за слоями почвы через смотровое отверстие, которое специально сделали волонтеры.

В детском саду есть и традиционный огород. У ребят будет возможность смотреть за тем, как растут и развиваются овощи с учетом разных методов обработки почвы.

Также волонтёры подготовили некопательную клумбу, куда осенью вместе с детьми посадят цветы. В сентябре добровольцы планируют подарить ребятам экологические настольные игры и раскраски.

«Проекты эковолонтёров ОМК с каждым годом развиваются и становятся более системными. Мы видим, как в проекты наших сотрудников с удовольствием вовлекаются жители городов и посёлков, где расположены предприятия группы ОМК. Проект Василины Трифоновой — пример того, как обучение происходит через полезное действие. Экопросвещение может быть увлекательным и интересным процессом для детей и для взрослых», — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности Ирина Медведева.

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#Алёна Мальцева#Мусор#Экология#Ботанический сад#Детский сад#Цветы#Белгород#Волонтеры
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