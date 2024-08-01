Волонтеры ОМК создали некопательный огород в детском саду в Белгороде

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В прошлом году Василина Трифонова победила в конкурсе «ОМК Партнерство» с проектом «Не копай — собирай!». Новый проект «Дети с заботой о планете» стал продолжением истории по созданию некопательных огородов в Белгороде. Этот метод органического земледелия становится все более популярным в последнее время. Его суть в том, что почву не перекапывают и «беспокоят» исключительно в периоды посадки и сбора урожая. В остальное время грунт стараются не трогать и не переворачивать пласты.
«Первый некопательный огород я создала у себя на участке. Тогда же заметила, что моим детям интересно участвовать в процессе. Я стараюсь личным примером воспитывать в детях экологические привычки. Мы вместе сортируем отходы, собираем мусор в парке или во время прогулок на велосипедах. Мои проекты, получившие гранты „ОМК Партнерство“, направлены именно на формирование экологической культуры», — рассказала эковолонтер Василина Трифонова.
В прошлом году Василина провела лекцию в Ботаническом саду Белгородского государственного университета о пользе некопания. В этом году волонтеры белгородского завода ОМК организовали некопательный огород в детском саду №27. Огород выполнен в форме сот, внутри которых в определенной последовательности слоями уложены различные материалы (картон, земля, органический материал, мульча). Картон нужен для того, чтобы на начальном этапе предотвратить рост сорняков. Под действием влаги он разложится, а сорняки за это время ослабнут.
Дети смогут наблюдать за слоями почвы через смотровое отверстие, которое специально сделали волонтеры.
В детском саду есть и традиционный огород. У ребят будет возможность смотреть за тем, как растут и развиваются овощи с учетом разных методов обработки почвы.
Также волонтёры подготовили некопательную клумбу, куда осенью вместе с детьми посадят цветы. В сентябре добровольцы планируют подарить ребятам экологические настольные игры и раскраски.
«Проекты эковолонтёров ОМК с каждым годом развиваются и становятся более системными. Мы видим, как в проекты наших сотрудников с удовольствием вовлекаются жители городов и посёлков, где расположены предприятия группы ОМК. Проект Василины Трифоновой — пример того, как обучение происходит через полезное действие. Экопросвещение может быть увлекательным и интересным процессом для детей и для взрослых», — прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности Ирина Медведева.