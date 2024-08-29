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В Москве прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

В Москве прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

29 августа 2024, 20:02
Фото: culture.gov.ru
В понедельник в Государственном историческом музее состоялся специальный показ картин Анны Горчаковой, студентки Мастерской Новых Медиа, под названием «Заводы России». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и правительства Москвы.

Анна Горчакова отметила, что в советское время производству уделялось большое внимание, и цель её выставки — привлечь внимание к красоте современных российских производственных процессов, их высокотехнологичности и экологичности. Она также выразила желание повысить престиж заводских профессий и сделать их более привлекательными для молодежи, сообщает newsnn.ru

Выставка включает около десяти картин, написанных маслом, в которых художница отразила работу заводов из разных отраслей: от нефтехимической до текстильной и лесопромышленной.

Анна Горчакова рассказала, что её основная профессия — это работа в сфере PR, а живопись является её хобби. Серия картин «Заводы России» началась в 2016 году с работы, посвящённой фармацевтическому производству.

По словам художницы, она водила журналистов на фармацевтическое предприятие и была поражена тем, насколько это чистое и высокотехнологичное производство. Анна подчеркнула, что для работы на подобных заводах необходимо высшее образование. Она добавила, что основной посыл её выставки — вдохновить молодых людей выбирать работу на промышленных предприятиях, так как это позволяет достичь высокого уровня профессионального и социального развития. Также она отметила, что работа на современных заводах предоставляет стабильную оплату труда и социальный пакет, и что заводы больше не ассоциируются с грязными производствами, требующими низкоквалифицированного труда.

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