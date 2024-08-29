В Москве прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

По словам художницы, она водила журналистов на фармацевтическое предприятие и была поражена тем, насколько это чистое и высокотехнологичное производство. Анна подчеркнула, что для работы на подобных заводах необходимо высшее образование. Она добавила, что основной посыл её выставки — вдохновить молодых людей выбирать работу на промышленных предприятиях, так как это позволяет достичь высокого уровня профессионального и социального развития. Также она отметила, что работа на современных заводах предоставляет стабильную оплату труда и социальный пакет, и что заводы больше не ассоциируются с грязными производствами, требующими низкоквалифицированного труда.