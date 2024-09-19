Сотрудники завода «ОМК Энергомаш» сделают десять тысяч отжиманий до Нового года

Posted 19 сентября, 12:50
Published 19 сентября, 12:50
Modified 19 сентября, 12:50
Updated 19 сентября, 12:50
Необычный способ разнообразить трудовые дни и посоревноваться с коллегами придумали на одном из семи производств предприятия ОМК в Белгороде. Более трех лет работники устраивают разнообразные челленджи — от шуточных до спортивных. Выбор в пользу отжиманий пал потому, что они общедоступны и не требуют дополнительного инвентаря или специальной одежды. Например, заводчане занимаются как дома, так и в перерывах на работе в специально отведенных зонах отдыха. Кроме того, количество подходов участники челленджа подбирают сами, исходя из своих возможностей. Женщины вместо отжиманий могут приседать. А тот, кто хочет усложнить задачу, еще и подтягиваться.
«В группе ОМК пропагандируют здоровый образ жизни: проводят общую корпоративную ОМКиаду, заводскую спартакиаду и различные соревнования. И чтобы постоянно быть в хорошей физической форме, в том числе и для участия в них, мой коллега предложил идею челленджа „Пять тысяч подтягиваний до Нового года“. Сначала было нелегко, но потом показатели увеличились — мышцы привыкли, и хват стал крепче. Даже находясь в командировке на другом производстве, мы не забросили дело и вовлекли новых коллег. Сейчас подтягивания вошли в привычку. Теперь наши цели еще амбициознее — десять тысяч отжиманий до Нового года!» — поделился сварщик Андрей Холманский.
У сотрудников белгородского завода ОМК насыщенная спортивная жизнь. Каждый может записаться на бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами в заводском ФОК, посещать тренажерный зал или баню, а еще заводчане участвуют в велозаездах и спортивных инициативах. Например, по выходным они бегают в лесопарке «Сосновка». Сотрудники «ОМК Энергомаш» не удержались и бросили «вызов» любителям бега. Во время челленджа «Майские пробежки» каждый участник преодолел порядка 30 километров. На этом решили не останавливаться.
«Мы с ребятами думали, как разнообразить наши спортивные „вызовы“. Решили провести челлендж „Стильный апрель“ и ходить на работу весь месяц красивыми — весна же! В первый день мы под рабочую одежду надели черные рубашки и разноцветные галстуки. Сначала реакция коллег была неоднозначной: многие интересовались, какой праздник они пропустили. Со временем стали получать больше позитивных реакций. Настроение улучшилось, и работать стало приятнее», — сказал сварщик Александр Медовиков.
Руководство группы ОМК поддерживает инициативы сотрудников и находит новые способы поощрения своих сотрудников.
«Корпоративная жизнь у сотрудников нашего предприятия весьма активная: форумы, соревнования, акции, клубы по интересам, грантовые конкурсы, встречи, лекции, конференции, спартакиады, мастер-классы и многое другое. Каждый может проявить себя и воплотить в жизнь свою задумку, ведь группа ОМК придерживается принципа „Развитие — это взаимно“. Мы делаем все, чтобы сотрудники могли проявить себя и реализовать предложения. Челленджи отлично сплачивают команду, заряжают духом соревнований и отличным настроением. Уверены, что 10 тысяч отжиманий наши сотрудники сделают легко и в Новый год войдут с новыми целями и достижениями», — прокомментировала начальник управления по коммуникациям «ОМК Энергомаш» Виктория Замулина.
Справка
Челлендж в переводе с английского означает «испытание», «вызов». Он представляет собой задание, действие или испытание, которое выполняет исполнитель, а участники повторяют идею и рассказывают о своих достижениях.