Сотрудники завода «ОМК Энергомаш» сделают десять тысяч отжиманий до Нового года

«В группе ОМК пропагандируют здоровый образ жизни: проводят общую корпоративную ОМКиаду, заводскую спартакиаду и различные соревнования. И чтобы постоянно быть в хорошей физической форме, в том числе и для участия в них, мой коллега предложил идею челленджа „Пять тысяч подтягиваний до Нового года“. Сначала было нелегко, но потом показатели увеличились — мышцы привыкли, и хват стал крепче. Даже находясь в командировке на другом производстве, мы не забросили дело и вовлекли новых коллег. Сейчас подтягивания вошли в привычку. Теперь наши цели еще амбициознее — десять тысяч отжиманий до Нового года!» — поделился сварщик Андрей Холманский.