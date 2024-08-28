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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Белгороде не всех воспитанников детсадов в дежурных группах выводят на прогулки

Выводят ли детей из дежурных групп в детских садах Белгорода на прогулки?

28 августа 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде не всех воспитанников детсадов в дежурных группах выводят на прогулки

Решение о прогулках для юных белгородцев принимают заведующие детсадами

Родители детей, посещающих дежурные группы, обеспокоены вопросом организации прогулок для своих детей. Мэр города Валентин Демидов прояснил ситуацию, объяснив, что решение о прогулках принимается на уровне детского сада, а выводят детей на улицу только при соблюдении всех мер безопасности.
Сюжет
Дети

Родители детей, которые сейчас посещают дежурные группы детских садов Белгорода, поинтересовались, как проходят прогулки. И проходят ли вообще, потому что информация поступает разная.

Мэр Валентин Демидов объяснил, что решение о прогулках для детей из дежурных групп принимает заведующая детским садом с согласия родителей или законных представителей ребёнка. Поэтому детей на улицу могут выводить не везде.

Прогулки в детском саду организуют с учётом количества детей, которые одновременно находятся на улице. Важно, чтобы площадки для прогулок были расположены рядом с эвакуационными выходами, укрытиями и зонами безопасности.

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#Валерия Колесникова#Город#Дети#Родители#Безопасность#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Дежурные группы#Валентин Демидов#Прогулки детей
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