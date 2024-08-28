Выводят ли детей из дежурных групп в детских садах Белгорода на прогулки?

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Родители детей, которые сейчас посещают дежурные группы детских садов Белгорода, поинтересовались, как проходят прогулки. И проходят ли вообще, потому что информация поступает разная.
Мэр Валентин Демидов объяснил, что решение о прогулках для детей из дежурных групп принимает заведующая детским садом с согласия родителей или законных представителей ребёнка. Поэтому детей на улицу могут выводить не везде.
Прогулки в детском саду организуют с учётом количества детей, которые одновременно находятся на улице. Важно, чтобы площадки для прогулок были расположены рядом с эвакуационными выходами, укрытиями и зонами безопасности.