Выводят ли детей из дежурных групп в детских садах Белгорода на прогулки?

Решение о прогулках для юных белгородцев принимают заведующие детсадами

Родители детей, посещающих дежурные группы, обеспокоены вопросом организации прогулок для своих детей. Мэр города Валентин Демидов прояснил ситуацию, объяснив, что решение о прогулках принимается на уровне детского сада, а выводят детей на улицу только при соблюдении всех мер безопасности.