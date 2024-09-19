«Время своих героев»: новый проект поможет белгородским военным создать своё дело

Белгородским экс-военным помогут с запуском собственного дела

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Новый проект родился на основе предложений самих военных, которые хотели бы попробовать изменить свою жизнь, занявшись новым делом. Региональное правительство решило поспособствовать им в этом, отметил губернатор Вячеслав Гладков.