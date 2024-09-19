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Posted 19 сентября, 06:22

Published 19 сентября, 06:22

Modified 19 сентября, 06:24

Updated 19 сентября, 06:24

Белгородским экс-военным помогут с запуском собственного дела

«Время своих героев»: новый проект поможет белгородским военным создать своё дело

19 сентября 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney

Белгородским экс-военным помогут с запуском собственного дела

Сюжет
Новости Белгорода
Новый проект родился на основе предложений самих военных, которые хотели бы попробовать изменить свою жизнь, занявшись новым делом. Региональное правительство решило поспособствовать им в этом, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области начинает действовать новый проект «Время своих героев». Главной его задачей станет помощь прибывшим из зоны СВО военным в начинании их собственного дела.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что такая идея пришла после того, как к нему на площадке фонда «Защитники Отечества» обратились бойцы с соответствующей просьбой.

«После войны, после того, как вернулись, многое осознали, говорят: „Мы хотим изменить свою жизнь, мы хотим заняться, например, предпринимательской деятельностью, помогите“. Поэтому под руководством общих наставников будем проводить обучение, будем помогать нашим парням, нашим героям начать реализовать свои идеи. Уверен, что у них всё получится. А мы, как и всегда, постараемся сделать всё, что от нас зависит», — добавил губернатор.
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