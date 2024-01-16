Большинство белгородских предпринимателей открывает своё дело в сфере торговли

По данным на 1 января 2024 года всего на территории Белгородской области официально зарегистрировано 25,8 тыс. юридических лиц, а также 44,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. За 2023 год в регионе появились 1601 юрлицо и 9192 индивидуальных предпринимателя.