Большинство белгородских предпринимателей открывает своё дело в сфере торговли

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По данным на 1 января 2024 года всего на территории Белгородской области официально зарегистрировано 25,8 тыс. юридических лиц, а также 44,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. За 2023 год в регионе появились 1601 юрлицо и 9192 индивидуальных предпринимателя.
Как правило, организации чаще начинали экономическую деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Таких юридических лиц в Белгородской области 31,4%. В сфере строительства работают 20,5% открытых организаций, в сфере транспортировки и хранения — 8,3%.
Индивидуальные предприниматели тоже чаще отдают предпочтение сфере оптовой и розничной торговли, ремонту автотранспортных средств и мотоциклов — 32,1%. Чуть меньший интерес они имеют к сфере транспортировки и хранения — 12,4% и к сфере обрабатывающих производств — 10,8%.
Отметим, что в Белгородской области может появиться «Школа бизнеса» для начинающих предпринимателей. Такую возможность обсуждали в конце декабря на оперативном совещании.