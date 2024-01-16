Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Бизнес

Большинство белгородских предпринимателей открывает своё дело в сфере торговли

16 января 2024, 12:57
Фото: Midjourney
Бизнес

В Белгородской области насчитывается более 44 тысяч ИП

О количестве зарегистрированных в Белгородской области юрлиц и индивидуальных предпринимателей сообщили в пресс-службе Белгородстата. Жителям также показали статистику, в каких сферах чаще всего белгородцы начинают собственное дело.

По данным на 1 января 2024 года всего на территории Белгородской области официально зарегистрировано 25,8 тыс. юридических лиц, а также 44,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. За 2023 год в регионе появились 1601 юрлицо и 9192 индивидуальных предпринимателя.

Как правило, организации чаще начинали экономическую деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Таких юридических лиц в Белгородской области 31,4%. В сфере строительства работают 20,5% открытых организаций, в сфере транспортировки и хранения — 8,3%.

Индивидуальные предприниматели тоже чаще отдают предпочтение сфере оптовой и розничной торговли, ремонту автотранспортных средств и мотоциклов — 32,1%. Чуть меньший интерес они имеют к сфере транспортировки и хранения — 12,4% и к сфере обрабатывающих производств — 10,8%.

Отметим, что в Белгородской области может появиться «Школа бизнеса» для начинающих предпринимателей. Такую возможность обсуждали в конце декабря на оперативном совещании.

Появится ли «Школа бизнеса» в Белгородской области для начинающих предпринимателей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые предприниматели Белгородской области объединяются под эгидой РосмолодёжиПредпринимателя отправили под домашний арест после смертельного ДТП под БелгородомГладков рассказал о поддержке белгородских предпринимателей
#Белгородская область#Экономика#ИП#Предприниматели#Юридические лица#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Военкор Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород при обстреле 30 декабря
Сегодня, 13:03
Белгородцы предложили чиновникам самим выбрать между очным обучением и дистантом
Сегодня, 12:47
Стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода
Сегодня, 11:54
«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях
Сегодня, 07:17
Путин поздравил Гладкова с днём рождения и обсудил ситуацию в Белгородской области
Сегодня, 09:53
Полиция найдёт подростков, которые на видео избивают прохожих белгородцев
Сегодня, 10:24