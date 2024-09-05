Какую зарплату будут получать бойцы белгородской самообороны?

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В правительстве журналистам ответили, что для установления заработной платы необходимо для начала утвердить норматив. Сейчас все документы об официальном формировании подразделений территориальной самообороны находятся в разработке.
Сколько времени понадобится для согласования документов, а также сколько бойцов самообороны насчитывается в регионе, журналистам не сообщили.
Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил организовать выплату членам территориальной самообороны. Президент эту идею поддержал.
Кроме того, в регионе формируется специальный отряд «Барс-Белгород».