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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Белгородцам пока не могут назвать сумму зарплаты членов самообороны

Какую зарплату будут получать бойцы белгородской самообороны?

5 сентября 2024, 11:37
Фото: 1MI

Белгородцам пока не могут назвать сумму зарплаты членов самообороны

В областном правительстве рассказали, какую заработную плату смогут получать бойцы территориальной самообороны. Однако всё оказалось не так просто, отметили журналисты «Открытого Белгорода».

В правительстве журналистам ответили, что для установления заработной платы необходимо для начала утвердить норматив. Сейчас все документы об официальном формировании подразделений территориальной самообороны находятся в разработке.

Сколько времени понадобится для согласования документов, а также сколько бойцов самообороны насчитывается в регионе, журналистам не сообщили.

Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил организовать выплату членам территориальной самообороны. Президент эту идею поддержал.

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