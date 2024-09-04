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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Добровольцам спецбатальона Белгорода предложат заключить контракт с Минобороны

Зарплата, соцгарантии и контракт: что получат участники спецбатальона Белгорода

4 сентября 2024, 12:01
Фото: 1MI

Добровольцам спецбатальона Белгорода предложат заключить контракт с Минобороны

В Белгородской области планируется создать новый специальный батальон. О планах по его формированию рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. Журналисты Бел.Ру выяснили подробности.

Как рассказали Бел.Ру в мэрии областного центра, созданием добровольческого формирования «Барс — Белгород» занимается военный комиссариат города. Они приглашают граждан рядового и офицерского состава, пребывающих в запасе, заключить контракт с Минобороны РФ о несении службы в его составе.

Кандидатами могут стать белгородцы от 18 до 65 лет, соответствующие медицинским и профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретной должности. Штатную численность добровольческого формирования определяет Минобороны.

Членам специального батальона будут выплачивать зарплату:

  • без участия в боевых действиях (в зависимости от должности) — от 35 тыс. руб. до 86 тыс. руб.
  • при участии в боевых действиях (в зависимости от должности) — от 205 тыс. руб. до 279 тыс. руб.

В мэрии также добавили, что социальные гарантии и выплаты добровольца приравниваются к социальным выплатам и гарантиям военнослужащего контрактной службы. При этом нести службу добровольцы будут на территории Белгородской области.

Контракт можно заключить на полгода, восемь месяцев или на год. При этом доброволец сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Желающим вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород» необходимо обращаться в военный комиссариат Белгорода.

В Белгородской области создадут специальный батальон. Чем он будет заниматься?
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#Кристина Семенчук#Зарплата#Новости Белгорода#Эксклюзив#Военнослужащие#Белгород#Социальные гарантии#Контрактная служба#Спецбатальон
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