Зарплата, соцгарантии и контракт: что получат участники спецбатальона Белгорода

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Как рассказали Бел.Ру в мэрии областного центра, созданием добровольческого формирования «Барс — Белгород» занимается военный комиссариат города. Они приглашают граждан рядового и офицерского состава, пребывающих в запасе, заключить контракт с Минобороны РФ о несении службы в его составе.
Кандидатами могут стать белгородцы от 18 до 65 лет, соответствующие медицинским и профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретной должности. Штатную численность добровольческого формирования определяет Минобороны.
Членам специального батальона будут выплачивать зарплату:
В мэрии также добавили, что социальные гарантии и выплаты добровольца приравниваются к социальным выплатам и гарантиям военнослужащего контрактной службы. При этом нести службу добровольцы будут на территории Белгородской области.
Контракт можно заключить на полгода, восемь месяцев или на год. При этом доброволец сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Желающим вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород» необходимо обращаться в военный комиссариат Белгорода.