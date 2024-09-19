«Такой концерт — даже подвиг!» Известный испанец приезжал в Белгород на фестиваль

Posted 19 сентября, 11:01
Published 19 сентября, 11:01
Modified 19 сентября, 11:01
Updated 19 сентября, 11:01
В Белгород на Славянский органный фестиваль приехал испанский органист Даниэль Сальвадор. Он выступил на втором концерте мероприятия.
Белгородский музыкант Тимур Халиуллин поблагодарил коллегу за приезд в неспокойный регион.
«Мы очень признательны нашему европейскому гостю за смелость приехать в Белгород, многие отказываются от посещения нашего региона в эти годы. Такой концерт — это уже особый гражданский акт, даже подвиг!» — написал на своей странице в соцсети белгородский органист.
Открытие Славянского органного фестиваля в Белгороде состоялось 14 сентября. Продлится он до 26 октября. В его рамках выступят различные музыканты из разных стран.