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Posted 19 сентября, 11:01

Published 19 сентября, 11:01

Modified 19 сентября, 11:01

Updated 19 сентября, 11:01

Даниэль Сальвадор выступил на фестивале в Белгороде

«Такой концерт — даже подвиг!» Известный испанец приезжал в Белгород на фестиваль

19 сентября 2024, 11:01
Фото: 1MI
Даниэль Сальвадор выступил на фестивале в Белгороде

Испанский органист Даниэль Сальвадор выступил на фестивале в Белгороде

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Новости Белгорода
Славянский органный фестиваль стартовал 14 сентября. В его рамках выступят органисты из различных стран, включая Россию. Первым концерт устроил испанский органист Даниэль Сальвадор, рассказал известный белгородский музыкант Тимур Халиуллин.

В Белгород на Славянский органный фестиваль приехал испанский органист Даниэль Сальвадор. Он выступил на втором концерте мероприятия.

Белгородский музыкант Тимур Халиуллин поблагодарил коллегу за приезд в неспокойный регион.

«Мы очень признательны нашему европейскому гостю за смелость приехать в Белгород, многие отказываются от посещения нашего региона в эти годы. Такой концерт — это уже особый гражданский акт, даже подвиг!» — написал на своей странице в соцсети белгородский органист.
Тимур Халиуллин и Даниэль СальвадорТимур Халиуллин и Даниэль Сальвадор
Тимур Халиуллин и Даниэль Сальвадор. Фото: страница Тимура Халиуллина

Открытие Славянского органного фестиваля в Белгороде состоялось 14 сентября. Продлится он до 26 октября. В его рамках выступят различные музыканты из разных стран.

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