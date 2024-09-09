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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Фото с фестиваля

Дроны юных белгородцев быстрее всех пришли к финишу на международном фестивале

9 сентября 2024, 14:47
Фото: пресс-служба Федерации гонок дронов РФ
Фото с фестиваля

Юные белгородцы стали победителями на фестивале по гонкам дронов

Двое юных белгородцев заняли первое место в международном фестивале дронов: они обогнали шестерых участников из разных стран. Подробности сообщили в пресс-службе Федерации гонок дронов РФ.

Вчера, 8 сентября, состоялся седьмой Международный фестиваль гонок дронов Rostec Drone Festival, в котором приняли участие два юных белгородца. 15-летний Кирилл Лобань и 16-летний Данил Грязнов смогли обогнать соперников из семи команд из России, Турции, Франции, Беларуси, Казахстана и Сербии.

К финишу белгородцы пришли всего на одну секунду раньше команды из Санкт-Петербурга. Третье же место забрали турецкие братья Атакан и Бурак Мерджимек.

Также юные белгородцы приняли участие в индивидуальной фиджитал-гонке и в соревнованиях во фристайле. Однако в этих дисциплинах Лобань и Грязнов не заняли лидирующих позиций.

Фото с фестиваляФото с фестиваля
Фото с фестиваля
Фото: пресс-служба Федерации гонок дронов РФ
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Фестиваль#Новости Белгорода#Белгород#Дроны
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