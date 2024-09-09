Дроны юных белгородцев быстрее всех пришли к финишу на международном фестивале

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Вчера, 8 сентября, состоялся седьмой Международный фестиваль гонок дронов Rostec Drone Festival, в котором приняли участие два юных белгородца. 15-летний Кирилл Лобань и 16-летний Данил Грязнов смогли обогнать соперников из семи команд из России, Турции, Франции, Беларуси, Казахстана и Сербии.
К финишу белгородцы пришли всего на одну секунду раньше команды из Санкт-Петербурга. Третье же место забрали турецкие братья Атакан и Бурак Мерджимек.
Также юные белгородцы приняли участие в индивидуальной фиджитал-гонке и в соревнованиях во фристайле. Однако в этих дисциплинах Лобань и Грязнов не заняли лидирующих позиций.