Белгородцы узнают, как звучит Восток, «Золотой век Испании» и «Славянская фантазия»

В Белгороде выступят органисты Даниэль Сальвадор из Испании, Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга, Фарила Нуруллоева из Таджикистана, Спенсер Квао из Ганы, Александр Хмарный из Донецка, а также гобоист Алексей Балашов из Москвы и Александр Лемешев из Санкт-Петербурга, инструментом которого является стеклянная арфа.