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Posted 12 сентября, 17:03

Published 12 сентября, 17:03

Modified 12 сентября, 17:03

Updated 12 сентября, 17:03

Филармония в Белгороде готовится принять музыкантов из других регионов и стран

Белгородцы узнают, как звучит Восток, «Золотой век Испании» и «Славянская фантазия»

12 сентября 2024, 17:03
Фото: 1MI
Филармония в Белгороде готовится принять музыкантов из других регионов и стран

Славянский органный фестиваль собираются провести в филармонии Белгорода

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Новости Белгорода
Концертная программа продлится больше месяца, музыканты исполнят композиции на органе, гобое и стеклянной арфе. Открытие фестиваля состоится уже в эти выходные, рассказали в пресс-службе Белгородской филармонии.

В субботу, 14 сентября, в Белгородской государственной филармонии откроется II Международный славянский органный фестиваль (возрастное ограничение: 6+). Гостям расскажут о становлении и развитии музыки славянских народов, а также сыграют различные композиции. Длиться фестиваль будет с 14 сентября по 26 октября.

В Белгороде выступят органисты Даниэль Сальвадор из Испании, Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга, Фарила Нуруллоева из Таджикистана, Спенсер Квао из Ганы, Александр Хмарный из Донецка, а также гобоист Алексей Балашов из Москвы и Александр Лемешев из Санкт-Петербурга, инструментом которого является стеклянная арфа.

На открытии же фестиваля в Белгороде прозвучат композиции Чайковского, Кривицкого, Танонова, Янченко и других. Начало — 14 сентября в 17:00.

Также музыканты выступят в Старом Осколе на сцене ЦКР «Молодёжный» — это выступление состоится 22 октября в 19:00.

Расписание фестиваляРасписание фестиваля
Фото: пресс-служба белгородской филармонии. Расписание фестиваля
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