Белгородцы узнают, как звучит Восток, «Золотой век Испании» и «Славянская фантазия»

Posted 12 сентября, 17:03
Published 12 сентября, 17:03
Modified 12 сентября, 17:03
Updated 12 сентября, 17:03
В субботу, 14 сентября, в Белгородской государственной филармонии откроется II Международный славянский органный фестиваль (возрастное ограничение: 6+). Гостям расскажут о становлении и развитии музыки славянских народов, а также сыграют различные композиции. Длиться фестиваль будет с 14 сентября по 26 октября.
В Белгороде выступят органисты Даниэль Сальвадор из Испании, Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга, Фарила Нуруллоева из Таджикистана, Спенсер Квао из Ганы, Александр Хмарный из Донецка, а также гобоист Алексей Балашов из Москвы и Александр Лемешев из Санкт-Петербурга, инструментом которого является стеклянная арфа.
На открытии же фестиваля в Белгороде прозвучат композиции Чайковского, Кривицкого, Танонова, Янченко и других. Начало — 14 сентября в 17:00.
Также музыканты выступят в Старом Осколе на сцене ЦКР «Молодёжный» — это выступление состоится 22 октября в 19:00.