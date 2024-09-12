РЭО готовит осенний фестиваль экологии в Нижнем Новгороде

Posted 12 сентября, 16:07
Published 12 сентября, 16:07
Modified 12 сентября, 16:07
Updated 12 сентября, 16:07
Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, фестивали экологии сегодня составляют важную часть экопросветительской работы в рамках реформирования отрасли обращения с отходами. Здесь россиянам предлагают узнать о защите окружающей среды и об экономике замкнутого цикла, предполагающей минимизацию отходов и повторное использование ресурсов. В частности, указал глава РЭО, участникам фестиваля в Нижнем предстоит узнать много нового об использовании вторсырья и сокращении образования отходов, о возможном вкладе в защиту окружающей среды. Об этом пишет NewsNN.
Для посетителей фестиваля экологии в Нижнем разработали программу с мастер-классами по переработке пластика, изготовлению экопродукции, а также с показом мультипликационного сериала «Помощники Земли» и фильма РЭО «Что такое экономика замкнутого цикла?».
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, для жителей Нижнего Новгорода тоже создана насыщенная программа, включающая выставку, показ фильмов, мастер-классы и многое другое.
РЭО проводит фестиваль экологии в сотрудничестве с партнерами выставки: это Русский музей фотографии, галерея «Луна» и «Таврида.Арт», правительство Нижегородской области, «Нижэкология-НН», Дом архитектора, а также движение «Экосистема» и победитель «Зеленой премии» — компания «Инфинити Пластик».
«Искусство языком художественных образов способно вызывать в зрителе эмоциональный отклик, и чем более яркий образ создает автор, тем больше уровень вовлечения. Экологическое искусство — общемировой тренд, который последние годы активно поддерживает галерея „Луна“», — напомнила директор Русского музея фотографии, совладелец галереи «Луна» Ксения Федосеева-Царицынская.
Более подробная программа представлена на сайте фестиваля. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.