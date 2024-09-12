РЭО готовит осенний фестиваль экологии в Нижнем Новгороде

Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, фестивали экологии сегодня составляют важную часть экопросветительской работы в рамках реформирования отрасли обращения с отходами. Здесь россиянам предлагают узнать о защите окружающей среды и об экономике замкнутого цикла, предполагающей минимизацию отходов и повторное использование ресурсов. В частности, указал глава РЭО, участникам фестиваля в Нижнем предстоит узнать много нового об использовании вторсырья и сокращении образования отходов, о возможном вкладе в защиту окружающей среды. Об этом пишет NewsNN.