Фестиваль и школьный турнир по киберспорту анонсировали в Белгородской области

Posted 13 сентября, 10:23
Published 13 сентября, 10:23
Modified 13 сентября, 10:23
Updated 13 сентября, 10:23
Белгородские киберспортсмены спросили, планируется ли в регионе проведение офлайн-соревнований в ближайшее время. Несмотря на сложившуюся ситуацию и введённый режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, такие соревнования действительно запланированы.
Во время одного из своих прямых эфиров губернатор анонсировал проведение фестиваля киберспорта в Белгородской области. Если позволит обстановка, мероприятие состоится в ноябре.
Также в октябре планируется организация киберспортивного турнира среди школьников.
Пока неизвестно, пройдут ли эти события в офлайн- или онлайн-формате. Решение о формате будет приниматься исходя из ситуации с обстрелами. За дополнительной информацией можно обратиться к министру цифрового развития Сергею Четверикову.