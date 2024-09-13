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Posted 13 сентября, 10:23

Published 13 сентября, 10:23

Modified 13 сентября, 10:23

Updated 13 сентября, 10:23

В Белгородской области продолжает развиваться киберспорт

Фестиваль и школьный турнир по киберспорту анонсировали в Белгородской области

13 сентября 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области продолжает развиваться киберспорт
Сюжет
Школьники
Киберспортсменам стоит поднапрячься и уделить больше внимания тренировкам, потому что в регион вернутся офлайн-соревнования. В октябре среди школьников планируется провести киберспортивный турнир, а в ноябре — целый фестиваль. Формат, правда, может измениться.

Белгородские киберспортсмены спросили, планируется ли в регионе проведение офлайн-соревнований в ближайшее время. Несмотря на сложившуюся ситуацию и введённый режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, такие соревнования действительно запланированы.

Во время одного из своих прямых эфиров губернатор анонсировал проведение фестиваля киберспорта в Белгородской области. Если позволит обстановка, мероприятие состоится в ноябре.

Также в октябре планируется организация киберспортивного турнира среди школьников.

Пока неизвестно, пройдут ли эти события в офлайн- или онлайн-формате. Решение о формате будет приниматься исходя из ситуации с обстрелами. За дополнительной информацией можно обратиться к министру цифрового развития Сергею Четверикову.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Фестиваль#Школьники#Киберспорт#Октябрь#Ноябрь#Сергей Четвериков#Киберспортивный турнир
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