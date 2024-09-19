Стали известны подробности загадочного исчезновения портрета Уинстона Черчилля

После этого стало известно, что изображение заметили в Италии, откуда его снова вернут в Канаду. Полиция Оттавы заявила, что итальянский покупатель приобрёл фотографию на аукционе Sotheby's в 2022 году, однако сделка считалась законной, ведь о пропаже было ничего неизвестно. Покупатель согласился вернуть портрет в отель.