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Posted 19 сентября, 14:20

Published 19 сентября, 14:20

Modified 19 сентября, 14:20

Updated 19 сентября, 14:20

Уинстон Черчилль

Стали известны подробности загадочного исчезновения портрета Уинстона Черчилля

19 сентября 2024, 14:20
Фото: Юсуф Карш
Уинстон Черчилль
В отеле не замечали пропажу оригинального портрета премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля несколько лет. Однако теперь тайна его пропажи разгадана, сообщили журналисты «Новой Хакасии».

Портрет Уинстона Черчилля висел в отеле Fairmont Château Laurier в Оттаве долгие годы, но в 2022 году работники заметили, что его заменили копией с фальшивой подписью.

Оригинальное фото сделал в 1941 году армянский фотограф Юсуф Карш после речи Черчилля перед канадскими парламентариями. По легенде премьер-министр разрешил сделать всего один кадр, поэтому фотограф забрал у него сигару, которая всегда была при Черчилле.

Сначала фото появилось на обложке журнала Life, а затем его разместили на британской пятифунтовой банкноте. После Карш подарил фотографию отелю, поскольку он вместе с женой проживал там долгое время, и именно в этом отеле проходила его первая выставка.

Пропажу заметили сотрудники отеля, которые увидели, что рамка портрета отличается от других, подаренных фотографом. После просмотра фото гостей стало ясно, что подделка висела в отеле примерно восемь месяцев.

После этого стало известно, что изображение заметили в Италии, откуда его снова вернут в Канаду. Полиция Оттавы заявила, что итальянский покупатель приобрёл фотографию на аукционе Sotheby's в 2022 году, однако сделка считалась законной, ведь о пропаже было ничего неизвестно. Покупатель согласился вернуть портрет в отель.

Джеффри Иэна Джеймса Вуда, 43-летнего мужчину, арестовали и обвинили в краже, подделке документов и незаконном обороте произведений искусства.

Портрет Черчилля, украденный из отеляПортрет Черчилля, украденный из отеля
Портрет Черчилля, украденный из отеля. Фото: Департамент полиции Оттавы
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