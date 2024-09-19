Стали известны подробности загадочного исчезновения портрета Уинстона Черчилля

Posted 19 сентября, 14:20
Published 19 сентября, 14:20
Modified 19 сентября, 14:20
Updated 19 сентября, 14:20
Портрет Уинстона Черчилля висел в отеле Fairmont Château Laurier в Оттаве долгие годы, но в 2022 году работники заметили, что его заменили копией с фальшивой подписью.
Оригинальное фото сделал в 1941 году армянский фотограф Юсуф Карш после речи Черчилля перед канадскими парламентариями. По легенде премьер-министр разрешил сделать всего один кадр, поэтому фотограф забрал у него сигару, которая всегда была при Черчилле.
Сначала фото появилось на обложке журнала Life, а затем его разместили на британской пятифунтовой банкноте. После Карш подарил фотографию отелю, поскольку он вместе с женой проживал там долгое время, и именно в этом отеле проходила его первая выставка.
Пропажу заметили сотрудники отеля, которые увидели, что рамка портрета отличается от других, подаренных фотографом. После просмотра фото гостей стало ясно, что подделка висела в отеле примерно восемь месяцев.
После этого стало известно, что изображение заметили в Италии, откуда его снова вернут в Канаду. Полиция Оттавы заявила, что итальянский покупатель приобрёл фотографию на аукционе Sotheby's в 2022 году, однако сделка считалась законной, ведь о пропаже было ничего неизвестно. Покупатель согласился вернуть портрет в отель.
Джеффри Иэна Джеймса Вуда, 43-летнего мужчину, арестовали и обвинили в краже, подделке документов и незаконном обороте произведений искусства.