Петербургских котов увидят белгородцы в центре города. Где их найти и что это значит?

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Белгородцам покажут выставку «Портрет Эрмитажного кота». Рабочие уже приступили к монтажу экспозиции: она появится возле детской художественной школы и художественного музея. На выставке представят около 40 детских рисунков, привезённых руководителем Московской биеннале современного искусства Юлией Музыкантской.
Конкурс среди детей в Санкт-Петербурге устраивают ежегодно. В этот раз свой вклад внесли и юные белгородцы: из города заявки подали 60 ребят. Среди них оказался и десятиклассник Глеб Андросов из школы № 37 Белгорода — он дошёл до финала конкурса с рисунком кота в образе мечтателя. Его работа также представлена на выставке.
Добавим, что Эрмитажные коты являются символом петербургского музея. Около 50 животных живут на территории Зимнего дворца со времён его строительства.