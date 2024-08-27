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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Работа юного белгородца

Петербургских котов увидят белгородцы в центре города. Где их найти и что это значит?

27 августа 2024, 12:47
Фото: городская администрация
Работа юного белгородца

В Белгороде откроют выставку «Портрет Эрмитажного кота»

Экспозицию уже начали монтировать в Белгороде: она представляет собой набор детских рисунков, на которых изображены петербургские коты. Подробности рассказали в городской администрации.

Белгородцам покажут выставку «Портрет Эрмитажного кота». Рабочие уже приступили к монтажу экспозиции: она появится возле детской художественной школы и художественного музея. На выставке представят около 40 детских рисунков, привезённых руководителем Московской биеннале современного искусства Юлией Музыкантской.

Конкурс среди детей в Санкт-Петербурге устраивают ежегодно. В этот раз свой вклад внесли и юные белгородцы: из города заявки подали 60 ребят. Среди них оказался и десятиклассник Глеб Андросов из школы № 37 Белгорода — он дошёл до финала конкурса с рисунком кота в образе мечтателя. Его работа также представлена на выставке.

Добавим, что Эрмитажные коты являются символом петербургского музея. Около 50 животных живут на территории Зимнего дворца со времён его строительства.

Детски работы, представленные на выставке
Видео: городская администрация
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