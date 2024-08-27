Петербургских котов увидят белгородцы в центре города. Где их найти и что это значит?

Конкурс среди детей в Санкт-Петербурге устраивают ежегодно. В этот раз свой вклад внесли и юные белгородцы: из города заявки подали 60 ребят. Среди них оказался и десятиклассник Глеб Андросов из школы № 37 Белгорода — он дошёл до финала конкурса с рисунком кота в образе мечтателя. Его работа также представлена на выставке.