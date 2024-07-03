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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Выставку раритетных авто откроют ко Дню ГАИ в Белгороде

В честь Дня ГАИ патрулировать белгородские улицы будут раритетные авто

3 июля 2024, 08:02
Фото: скриншот видео УМВД России по городу Белгороду

Выставку раритетных авто откроют ко Дню ГАИ в Белгороде

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения сегодня отмечают свой профессиональный праздник. А в Белгороде решили необычно поздравить автоинспекторов — провести выставку раритетных автомобилей. Подробности сообщили в УМВД России по городу Белгороду.

Сегодня, 3 июля, в России отмечают профессиональный праздник сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения — День ГАИ.

В Белгороде решили отметить этот день по-особенному — выставкой раритетных машин, которые проедут по улицам города вместе с автоинспекторами. Это уникальная возможность для всех желающих сделать памятное фото с легендарными автомобилями.

Напомним, недавно в центре Белгорода открылась ещё одна выставка — «Белгород в сердце».

Раритетные авто ГАИРаритетные авто ГАИ
Раритетные авто ГАИРаритетные авто ГАИ
Раритетные авто ГАИРаритетные авто ГАИ
Раритетные авто ГАИ
Фото: скриншот видео УМВД России по городу Белгороду
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#Валерия Колесникова#Город#Выставка#Новости Белгорода#Профессиональный праздник#Белгород#Автоинспекторы#День ГАИ#Раритетные автомобили
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