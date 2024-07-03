В честь Дня ГАИ патрулировать белгородские улицы будут раритетные авто

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:09
Сегодня, 3 июля, в России отмечают профессиональный праздник сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения — День ГАИ.
В Белгороде решили отметить этот день по-особенному — выставкой раритетных машин, которые проедут по улицам города вместе с автоинспекторами. Это уникальная возможность для всех желающих сделать памятное фото с легендарными автомобилями.
Напомним, недавно в центре Белгорода открылась ещё одна выставка — «Белгород в сердце».