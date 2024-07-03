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Updated Сегодня, 07:14

Два года прошло с трагедии на Маяковского: что вспоминают белгородцы

Два года прошло с трагедии на Маяковского: что вспоминают белгородцы

3 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI
Ровно два года прошло с трагедии на улице Маяковского в Белгороде. Из-за атаки ВСУ погибла семья из пяти человек, ещё четверо пострадали.

Ровно два года прошло с трагедии на улице Маяковского в Белгороде. 3 июля 2022 года часть ракеты «Точка-У» упала и взорвалась возле частных домов. После атаки погибло пять человек, ещё четверо получили травмы.

Атака началась в три часа ночи, белгородцы услышали, как над городом сбивают ракеты. Часть одной из них упала на жилой дом на улице Маяковского.

Пострадали и соседние дома. Там повыбивало стёкла. Всего же пострадало более 500 квартир и около 120 домов.

На месте трагедии погибла семья: бабушка, мать и дети, а также дедушка. Один из пострадавших — мальчик десяти лет, он попал в больницу с сотрясением мозга и контузией.

На месте ЧП образовался стихийный мемориал. Туда несли цветы на один год трагедии — 3 июля 2023 года.

В 2024 году огороженное место со снесёнными после атаки домами испортили вандалы. На заборе оборвали тент и нарисовали граффити.

На этом месте появится детский сад на 150 мест. В здании оборудуют бассейн, музыкальный зал, холл с зоной ожидания родителей и пищевой блок. На втором этаже будет спортивный зал, учебная зона и галерея. Игровые и спальни планируют разместить на двух этажах. В концепции дизайна отразят память о событии 3 июля 2022 года — такое поручение дал Вячеслав Гладков.

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