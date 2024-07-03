Два года прошло с трагедии на Маяковского: что вспоминают белгородцы

На этом месте появится детский сад на 150 мест. В здании оборудуют бассейн, музыкальный зал, холл с зоной ожидания родителей и пищевой блок. На втором этаже будет спортивный зал, учебная зона и галерея. Игровые и спальни планируют разместить на двух этажах. В концепции дизайна отразят память о событии 3 июля 2022 года — такое поручение дал Вячеслав Гладков.