Глава РЭО Буцаев: В Казани состоится выставка «Зеленый квадрат»

По словам PR-директора РЭО Дмитрия Бойко, арт-объекты «Зеленого квадрата» являются не просто красивыми экспонатами, в числе которых есть работы в стиле современного хай-тека, в виде мифических существ и апокалиптических образов, — все работы наделены глубоким смыслом, и все они отражают одну из животрепещущих проблем экологии. В частности, пирамида из отходов пластика «Рукотворное чудо света» показывает, что такой стройматериал, как полимеры, стоит применять повторно для экономии природных ресурсов. А создатели арт-объекта «Большая вода», вызывающего чувство страха, были впечатлены проблемой загрязнения пластиком океана, что нашло отражение в этой сильной работе. Яркий «Амурский Тигр» акцентирует внимание гостей выставки на проблеме сокращения популяции этого уникального животного.