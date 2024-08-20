Глава РЭО Буцаев: В Казани состоится выставка «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в экспозицию выставки «Зеленый квадрат» в Казани включили 32 арт-объекта. Создатели этих экспонатов были вдохновлены тематикой экологических проблем и влияния человека на природу. Проект РЭО призван обратить внимание посетителей выставки на большую значимость сбора и переработки мусора и всеобщего участия в охране окружающей среды и построении экономики замкнутого цикла.
Впервые экспозиция выставки «Зеленый квадрат» увидела свет в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», проходившего с 26 по 28 июля. В августе арт-объекты перевезли в город Мелитополь, сообщает inkazan.ru.
По словам PR-директора РЭО Дмитрия Бойко, арт-объекты «Зеленого квадрата» являются не просто красивыми экспонатами, в числе которых есть работы в стиле современного хай-тека, в виде мифических существ и апокалиптических образов, — все работы наделены глубоким смыслом, и все они отражают одну из животрепещущих проблем экологии. В частности, пирамида из отходов пластика «Рукотворное чудо света» показывает, что такой стройматериал, как полимеры, стоит применять повторно для экономии природных ресурсов. А создатели арт-объекта «Большая вода», вызывающего чувство страха, были впечатлены проблемой загрязнения пластиком океана, что нашло отражение в этой сильной работе. Яркий «Амурский Тигр» акцентирует внимание гостей выставки на проблеме сокращения популяции этого уникального животного.
Авторами экспонатов «Зеленого квадрата» являются финалисты одноименного конкурса, проведенного в этом году РЭО и арт-кластером «Таврида».