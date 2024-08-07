«Я садовником родился…» Работы Зураба Церетели к его 90-летию покажут в Белгороде

Белгородцы познакомятся с живописными полотнами из серий «Я садовником родился…», «В Переделкино», «Бебико», «Этно». Посетители музея увидят работы, выполненные в техниках объёмной эмали и цветной шелкографии. Помимо этого, на выставке будут представлены и скульптурные композиции.