«Я садовником родился…» Работы Зураба Церетели к его 90-летию покажут в Белгороде

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Выставка мастера такого масштаба впервые будет представлена в Белгородском художественном музее. В экспозиции — 77 произведений автора, созданных в начале 2000-х годов. Они выполнены в различных техниках и видах изобразительного искусства.
Белгородцы познакомятся с живописными полотнами из серий «Я садовником родился…», «В Переделкино», «Бебико», «Этно». Посетители музея увидят работы, выполненные в техниках объёмной эмали и цветной шелкографии. Помимо этого, на выставке будут представлены и скульптурные композиции.
Зураб Церетели — народный художник России и президент Российской академии художеств. Он создал множество памятников выдающимся историческим личностям в России и за рубежом.
Одним из самых известных его произведений является 98-метровый памятник Петру Великому в Москве.