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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Картина «At Bagira’s», 2013 год

«Я садовником родился…» Работы Зураба Церетели к его 90-летию покажут в Белгороде

7 августа 2024, 12:51
Фото: zurabtsereteli.com
Картина «At Bagira’s», 2013 год

Выставку работ Церетели откроют в Белгороде

Выставка «Зураб Церетели. Жизнь в искусстве» (12+) откроется в Белгородском государственном художественном музее 9 августа в 16:00. Она посвящена 90-летию знаменитого мастера. Белгородцы смогут увидеть живописные полотна и скульптурные композиции. Выставка продлится до 22 сентября.

Выставка мастера такого масштаба впервые будет представлена в Белгородском художественном музее. В экспозиции — 77 произведений автора, созданных в начале 2000-х годов. Они выполнены в различных техниках и видах изобразительного искусства.

Белгородцы познакомятся с живописными полотнами из серий «Я садовником родился…», «В Переделкино», «Бебико», «Этно». Посетители музея увидят работы, выполненные в техниках объёмной эмали и цветной шелкографии. Помимо этого, на выставке будут представлены и скульптурные композиции.

Зураб Церетели — народный художник России и президент Российской академии художеств. Он создал множество памятников выдающимся историческим личностям в России и за рубежом.

Одним из самых известных его произведений является 98-метровый памятник Петру Великому в Москве.

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