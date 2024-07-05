Здоровье или уровень жизни? Белгородцы могут узнать свой социальный портрет

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Чтобы узнать свой социальный портрет, на платформе предлагается пройти бесплатное анкетирование, которое занимает не более трёх минут. При этом участник исследования может не называть своего имени, воспользовавшись псевдонимом, что позволяет сохранить полную анонимность. Всего в анкете чуть более 30 пунктов. Для начала необходимо пройти регистрацию, указав свои данные.
Далее нужно указать семейный статус, наличие или отсутствие детей и число иждивенцев.
Отдельный блок — вопросы о доходах. В анкете нужно указать их уровень, источники и занятость. Также для оценки социального портрета программа просит рассказать о наличии или отсутствии права на социальные льготы.
Ещё один блок — наличие имущества и сбережений.
Далее следует заполнить информацию о владении иностранными языками, образовании и работе.
Есть вопросы в анкете о хобби, ипотечных обязательствах и судимости.
Также нужно указать наличие активных аккаунтов в соцсетях, информацию о государственных наградах и сведения об участии в общественной жизни.
Отдельный блок — состояние здоровья.
А в финальном вопросе платформа просит указать причины прохождения анкетирования.
По итогам участник получает уникальный код, который станет ключом доступа к результатам.
В базовом бесплатном варианте программа покажет по итогам две цифры и диаграмму. Первая цифра — это текущий социальный статус. Вторая — прогноз того, в какую сторону он может измениться в перспективе. Диаграмма продемонстрирует, какое из социально-общественных направлений доминирует. У журналиста Бел.Ру первая цифра показала 62, а вторая — 70. Однако что по итогам это означает, понять сложно.
Стоит отметить, что на платформе есть ещё несколько возможностей. Одна из них — возможность не только узнать свой социальный статус, но и сравнить его с обществом по интересным параметрам — от возраста и пола вплоть до уровней дохода и региона.
Третья — предложение от системы по улучшению социального рейтинга. А четвёртая — возможность сохранить социальный портрет на фирменном бланке и с подтверждающей подлинность цифровой подписью для его печати. Однако за это придётся заплатить — от 50 до 1100 рублей.