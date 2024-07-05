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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Здоровье или уровень жизни? Белгородцы могут узнать свой социальный портрет

Здоровье или уровень жизни? Белгородцы могут узнать свой социальный портрет

5 июля 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney
Российский государственный социальный университет разработал онлайн-платформу «Мы», где пользователь может оценить свой социальный статус. Журналист Бел.Ру испытала на себе возможности платформы. Подробности — в материале.
Сюжет
Соцсети

Чтобы узнать свой социальный портрет, на платформе предлагается пройти бесплатное анкетирование, которое занимает не более трёх минут. При этом участник исследования может не называть своего имени, воспользовавшись псевдонимом, что позволяет сохранить полную анонимность. Всего в анкете чуть более 30 пунктов. Для начала необходимо пройти регистрацию, указав свои данные.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Далее нужно указать семейный статус, наличие или отсутствие детей и число иждивенцев.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Отдельный блок — вопросы о доходах. В анкете нужно указать их уровень, источники и занятость. Также для оценки социального портрета программа просит рассказать о наличии или отсутствии права на социальные льготы.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Ещё один блок — наличие имущества и сбережений.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Далее следует заполнить информацию о владении иностранными языками, образовании и работе.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Есть вопросы в анкете о хобби, ипотечных обязательствах и судимости.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Также нужно указать наличие активных аккаунтов в соцсетях, информацию о государственных наградах и сведения об участии в общественной жизни.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Отдельный блок — состояние здоровья.

А в финальном вопросе платформа просит указать причины прохождения анкетирования.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

По итогам участник получает уникальный код, который станет ключом доступа к результатам.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

В базовом бесплатном варианте программа покажет по итогам две цифры и диаграмму. Первая цифра — это текущий социальный статус. Вторая — прогноз того, в какую сторону он может измениться в перспективе. Диаграмма продемонстрирует, какое из социально-общественных направлений доминирует. У журналиста Бел.Ру первая цифра показала 62, а вторая — 70. Однако что по итогам это означает, понять сложно.

Фото: онлайн-платформа «Мы»

Стоит отметить, что на платформе есть ещё несколько возможностей. Одна из них — возможность не только узнать свой социальный статус, но и сравнить его с обществом по интересным параметрам — от возраста и пола вплоть до уровней дохода и региона.

Третья — предложение от системы по улучшению социального рейтинга. А четвёртая — возможность сохранить социальный портрет на фирменном бланке и с подтверждающей подлинность цифровой подписью для его печати. Однако за это придётся заплатить — от 50 до 1100 рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здоровье#Имущество#Соцсети#Образование#Доходы#Государственные награды#Эксклюзив#Уровень жизни#Анкетирование#Белгород#Социальные льготы#Социальный рейтинг
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