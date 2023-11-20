Часто жуёт и трудный на подъём: белгородский врач описал портрет типичного диабетика

14 ноября весь мир отмечал День борьбы с сахарным диабетом. Болезнь, разрушающая организм и негативно влияющая на жизнь человека, уже поразила 10 миллионов россиян, и ещё 9 миллионов находятся в «преддиабетном» состоянии. Кто в группе риска и как выглядит типичный диабетик — поделился врач общей практики Алексей Воротников.