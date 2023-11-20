Часто жуёт и трудный на подъём: белгородский врач описал портрет типичного диабетика

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:27
14 ноября весь мир отмечал День борьбы с сахарным диабетом. Болезнь, разрушающая организм и негативно влияющая на жизнь человека, уже поразила 10 миллионов россиян, и ещё 9 миллионов находятся в «преддиабетном» состоянии. Кто в группе риска и как выглядит типичный диабетик — поделился врач общей практики Алексей Воротников.
Для двух типов сахарного диабета существует четыре фактора риска. В первую очередь для диабетиков любого типа играет роль генетический фактор. Чтобы заболеть диабетом, человек должен иметь генетическую предрасположенность — родители или другие ближайшие родственники страдают этим заболеванием.
«Однако если ваши родственники не страдали сахарным диабетом, это ещё не значит, что вы никогда не заболеете. Всегда нужно быть настороже».
Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Второй фактор — неправильное питание преимущественно состоящее из легкоусвояемой высокоуглеродистой пищи. К таким относятся сладости и любые продукты, содержащие быстрые углеводы: печенья, конфеты, шоколад, сахар, сладкая газированная вода, каши быстрого приготовления, мороженое, йогурты, чипсы, мармелад и другое. Чтобы исключить этот фактор, нужно употреблять больше сложных углеводов: цельнозерновые крупы, бобовые, овощи, несладкие фрукты, зелёный горошек, макароны и так далее.
Следующий фактор — малоподвижный образ жизни. По словам врача, если человек не расходует всю энергию, которую он получает с пищей, в течение дня, то он склонен к ожирению и диабету:
«Природа заложила в нас такую функцию, как „депо энергии“, так сказать, „на потом“. Этим депо у нас служит жировая ткань. Если мы питаемся и мало двигаемся — сначала полнеем, потом возникает ожирение. Глюкозы циркулирует в организме столько, что он не может всю её усвоить, нарушается механизм утилизации и появляется сахарный диабет».
Четвёртый и последний из основных факторов — вредные привычки — курение и алкоголь. Эти вещества настолько токсичны, что разрушительно влияют на работу поджелудочной железы, отсюда её плохая работа и появление сахарного диабета.
Типичный диабетик, отмечает врач общей практики, может ничем внешне не отличаться от здорового человека, особенно если у него первый тип. А вот больные диабетом второго типа имеют свои особенности:
«Их можно визуально определить: избыточная масса тела, даже некоторая рыхлость, в своём поведении это люди малоактивные, трудные на подъём, часто хотят есть, поэтому постоянно что-то жуют, испытывают жажду и сухость во рту, поэтому при них всегда бутылка воды.
Для диабетиков обеих типов есть также схожая симптоматика в случае, если болезнь запущена: плохое зрение, онемение и покалывание в мышцах нижних конечностей, частое мочеиспускание, зуд кожи, плохо заживающие раны и порезы кожи, ночные судороги.
Подробнее о механизме каждого типа диабета, а также о мерах профилактики можно прочитать в полном интервью с Алексеем Воротниковым.