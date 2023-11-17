Болезнь цивилизации: белгородский врач рассказал о рисках сахарного диабета

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Несмотря на то, что сахарным диабетом болеют миллионы людей по всей России и с каждым годом их количество становится всё больше, не все до конца знают, что собой представляет это заболевание, откуда оно появляется и насколько может быть опасным.
Что такое «островки Лангерганса», как можно обнаружить у себя предрасположенность к диабету и почему в XXI веке он стал настоящим бичом — информацией с Бел.Ру поделился врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Воротников.
— В чём суть заболевания и как оно появляется в организме?
— Сахарный диабет — это хроническое заболевание поджелудочной железы. Характеризуется повышением уровня сахара в крови. Вообще диабетов существует несколько типов. Основные — диабет 1 типа и диабет 2 типа. Причём на второй тип приходится 90% всех больных диабетом.
По своим проявлениям они похожи, но имеют разную природу. Диабет первого типа возникает из-за нарушения работы иммунной системы, а второго — из-за малоподвижного образа жизни, избыточного веса и неправильного питания, а также таких вредных привычек как курение и алкоголь.
Прежде нужно оговориться что такое инсулин. «Инсула» в переводе с латинского означает «островок». Поджелудочная железа имеет так называемые «островки Лангерганса», в них находятся по две клетки, которые выделяют в кровь гормон инсулин, он помогает проникать глюкозе в клетки, сама она туда попасть не может. И когда глюкоза с помощью инсулина попадает в клетку, происходит целый каскад биохимических реакций, выделяется энергия.
При сахарном диабете первого типа клетки иммунитета начинают считать клетки своей же поджелудочной железы чужеродными, атакуют «островки Лангерганса». Инсулина становится мало, глюкоза не может попасть в клетку и постоянно циркулирует в крови, возникает состояние гипергликемии — высокого уровня сахара в крови.
Механизм возникновения диабета второго типа немного другой — при избыточной массе тела человека клетки перегружены питательными веществами, теряют чувствительность к инсулину, он больше не может провести глюкозу в клетки. И снова возникает состояние гипергликемии.
То есть в первом случае человеку не хватает своего собственного инсулина, во втором случае достаточно, но организм не воспринимает его.
— Из-за чего может возникнуть сахарный диабет?
— Всего существует четыре фактора риска. Первый — генетический фактор. Для того, чтобы заболеть любым типом сахарного диабета, человек должен иметь генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Однако если ваши родственники не страдали сахарным диабетом, это ещё не значит, что вы никогда не заболеете. Всегда нужно быть настороже.
Следующий фактор — переизбыток в питании легкоусвояемой высокоуглеродистой пищи. Это печенья, конфеты, шоколад, сахар, сладкая газированная вода, завтраки и каши быстрого приготовления, мороженое, йогурты, чипсы, мармелад и тому подобное. Нужно отдавать предпочтение сложным углеводам, которые медленно перевариваются: цельнозерновые крупы, бобовые, овощи, несладкие фрукты, зелёный горошек, макароны и так далее.
Третий фактор — малоподвижный образ жизни. Ежедневно мы с пищей получаем некоторое количество энергии, которая нужна нам для жизнедеятельности. Если эту энергию не расходовать, то природа заложила в нас такую функцию, как «депо энергии», так сказать, «на потом». Этим депо у нас служит жировая ткань. Если мы питаемся и мало двигаемся — сначала полнеем, потом возникает ожирение. Глюкозы циркулирует в организме столько, что он не может всю её усвоить, нарушается механизм утилизации и появляется сахарный диабет.
Последний фактор — курение и алкоголь. Токсичность этих веществ оказывает катастрофическое влияние на работу поджелудочной железы. А мы уже разобрались, что её плохая работа ведёт к сахарному диабету.
— Какие основные приметы у стандартного больного сахарным диабетом?
— Человек больной сахарным диабетом может выглядеть обыкновенно, абсолютно непримечательно, особенно если у него первый тип заболевания. Но больных вторым типом можно визуально определить: избыточная масса тела, даже некоторая рыхлость, в своём поведении это люди малоактивные, трудные на подъём, часто хотят есть, поэтому постоянно что-то жуют, испытывают жажду и сухость во рту, поэтому при них всегда бутылка воды.
Если болезнь запущенная, то такие больные могут иметь плохое зрение, онемение и покалывание в мышцах нижних конечностей, могут испытывать частое мочеиспускание, зуд кожи, плохо заживающие раны и порезы кожи, ночные судороги.
— Какие существуют меры профилактики сахарного диабета?
— Это только здоровый образ жизни. Не обязательно заниматься профессиональным спортом, достаточно не меньше 30-40 минут в день уделять какой-нибудь непрерывной физической активности, в том числе ходьбе. По питанию: не меньше 400 грамм фруктов и овощей, без учёта картофеля, в сутки. Здоровый сон — в пределах 7-9 часов. Не подвергать себя лишним стрессам. Питьевой режим — 1,5-2 литра воды в день. Индекс массы тела* должен быть в пределах 20-25.
* Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле:
ИМТ= масса тела в килограммах/рост в метрах в квадрате.
(Пример для человека с ростом 175 см и весом 65 кг: 65/1,75*1,75=21,2)
— Стоит обращать внимание на такие показатели, как соотношение талии к бёдрам, которые говорят о предрасположенности к сахарному диабету?
— Это всё нужно рассматривать индивидуально. Например, индекс массы тела, если взять человека атлетического телосложения, у которого нет лишнего жира, и вставить его параметры в эту формулу, то она покажет, что у него ожирение. Нужно обращать внимание на рост, пол, возраст.
— Почему в последнее время выросло количество больных сахарным диабетом?
— Сахарный диабет является болезнью цивилизации. Человек оградил себя от негативных факторов окружающей среды: не нужно ходить за водой в колодец — есть водопровод, не нужно колоть дрова — есть газовые плиты, не нужно охотиться — открываем кошелёк и покупаем еду в магазине. В XXI веке сахарный диабет будет настоящим бичом в развитых странах. Сейчас в мире численность заболевших сахарным диабетом приближается к 500 миллионам человек. В нашей стране каждый 15-й страдает диабетом. В цифрах это около 10 миллионов человек. А есть ещё состояние «преддиабетное» — пациенты с таким диагнозом это потенциальные больные диабетом, и это ещё около 9 миллионов человек в России.
Сахарный диабет по-настоящему опасное заболевание, которое способно разрушить организм человека, если не применять никаких мер профилактики или вовремя не начать лечение. Поэтому необходимо следить за своим здоровьем, и если существуют факторы риска — проходить ежегодное обследование, чтобы предупредить развитие диабета.