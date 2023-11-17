Болезнь цивилизации: белгородский врач рассказал о рисках сахарного диабета

— Сахарный диабет является болезнью цивилизации. Человек оградил себя от негативных факторов окружающей среды: не нужно ходить за водой в колодец — есть водопровод, не нужно колоть дрова — есть газовые плиты, не нужно охотиться — открываем кошелёк и покупаем еду в магазине. В XXI веке сахарный диабет будет настоящим бичом в развитых странах. Сейчас в мире численность заболевших сахарным диабетом приближается к 500 миллионам человек. В нашей стране каждый 15-й страдает диабетом. В цифрах это около 10 миллионов человек. А есть ещё состояние «преддиабетное» — пациенты с таким диагнозом это потенциальные больные диабетом, и это ещё около 9 миллионов человек в России.