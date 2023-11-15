Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Медпомощь

Как распознать сахарный диабет и как его избежать?

15 ноября 2023, 13:32
Фото: Midjourney
Медпомощь

Врачи ответили белгородцам на популярные вопросы о сахарном диабете

В регионе сахарным диабетом болеют около 58 тыс. белгородцев. Пациентов стараются снабдить необходимыми лекарствами для лечения. Но почему в последние годы так сильно увеличилось количество болеющих диабетом людей? На этот вопрос журналистам Go31 ответил врач-эндокринолог Юлия Бахмутова.

Кандидат медицинских наук рассказала, что существует два основных типа сахарного диабета. К первому относится «диабет молодых людей» с дефицитом инсулина. Второй тип чаще встречается у пожилых, распознать его можно в том числе по сухости во рту и слабости. Определить точный диагноз можно только после анализа крови на сахар, но болезнь к тому времени уже может прогрессировать. Например, могут появиться сопутствующие заболевания.

Сахарный диабет может передаваться по наследству. При первом типе риск этого невелик — около 2-6%. Зато при диабете второго типа риск возрастает до 80%. Но у потомков он может не проявиться, это зависит от факторов риска: ожирения, несбалансированного питания, физической активности.

Диабет встречается и у беременных, но он не похож на клинический диабет. Такой патологией страдает около 7% будущих мам, потому что во время беременности происходит снижение чувствительности к инсулину и нарушение утилизации глюкозы. Однако у женщин, которые во время беременности перенесли гестационный диабет, в семь раз увеличивается риск развития сахарного диабета.

Нормой показателя сахара в крови является 5,5 миллимоля на литр. Повышенный показатель свидетельствует о сахарном диабете, а вот пониженный может говорить об особенности организма или о нарушении обменных процессов.

У некоторых пациентов есть осложнённая форма диабета, когда им приходится непрерывно подкожно вводить инсулин. Для этого существует инсулиновая помпа. Пациентам с таким осложнением помогают: существуют горячая линия и школы сахарной диабета и диабетической стопы.

В шести регионах России запущен пилотный проект «Персональные медицинские помощники». В его рамках пациентам выдают приборы, данные с которых поступают специалистам. Это позволяет обеспечивать больных качественным лечением.

Чтобы не болеть диабетом, достаточно иметь нормальную массу тела, правильно питаться и вести физическую активность. Людям старше 45 лет необходимо раз в год узнавать показатель сахара в крови.

Напомним, что в этом году на территории Белгородской области проживает около 58 тыс. жителей с таким диагнозом. Сахарный диабет есть у 624 белгородских детей.

Регион в этом году выделил 964 млн рублей для закупки необходимых диабетикам лекарств и медицинских изделий. С начала года лекарствами обеспечили более 42 тыс. пациентов.

Минздрав назвал число пациентов с сахарным диабетом в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?Россиянам рассказали, когда следует отказаться от употребления яблокВ 2024 году список видов медицинской помощи по ОМС будет дополнен
#Белгородская область#Здоровье#Врач#Новости Белгорода#Сахарный диабет#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
Сегодня, 10:44
Верёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде
Сегодня, 10:57
В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК
Сегодня, 12:36
В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал
Сегодня, 09:40
Избившего 12-летнего школьника белгородца не накажут. Он оказался слишком мал
Сегодня, 11:50
Из жизни ёжиков: Белгород исчез в тумане
Сегодня, 13:25