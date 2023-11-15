Как распознать сахарный диабет и как его избежать?

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Кандидат медицинских наук рассказала, что существует два основных типа сахарного диабета. К первому относится «диабет молодых людей» с дефицитом инсулина. Второй тип чаще встречается у пожилых, распознать его можно в том числе по сухости во рту и слабости. Определить точный диагноз можно только после анализа крови на сахар, но болезнь к тому времени уже может прогрессировать. Например, могут появиться сопутствующие заболевания.
Сахарный диабет может передаваться по наследству. При первом типе риск этого невелик — около 2-6%. Зато при диабете второго типа риск возрастает до 80%. Но у потомков он может не проявиться, это зависит от факторов риска: ожирения, несбалансированного питания, физической активности.
Диабет встречается и у беременных, но он не похож на клинический диабет. Такой патологией страдает около 7% будущих мам, потому что во время беременности происходит снижение чувствительности к инсулину и нарушение утилизации глюкозы. Однако у женщин, которые во время беременности перенесли гестационный диабет, в семь раз увеличивается риск развития сахарного диабета.
Нормой показателя сахара в крови является 5,5 миллимоля на литр. Повышенный показатель свидетельствует о сахарном диабете, а вот пониженный может говорить об особенности организма или о нарушении обменных процессов.
У некоторых пациентов есть осложнённая форма диабета, когда им приходится непрерывно подкожно вводить инсулин. Для этого существует инсулиновая помпа. Пациентам с таким осложнением помогают: существуют горячая линия и школы сахарной диабета и диабетической стопы.
В шести регионах России запущен пилотный проект «Персональные медицинские помощники». В его рамках пациентам выдают приборы, данные с которых поступают специалистам. Это позволяет обеспечивать больных качественным лечением.
Чтобы не болеть диабетом, достаточно иметь нормальную массу тела, правильно питаться и вести физическую активность. Людям старше 45 лет необходимо раз в год узнавать показатель сахара в крови.
Напомним, что в этом году на территории Белгородской области проживает около 58 тыс. жителей с таким диагнозом. Сахарный диабет есть у 624 белгородских детей.
Регион в этом году выделил 964 млн рублей для закупки необходимых диабетикам лекарств и медицинских изделий. С начала года лекарствами обеспечили более 42 тыс. пациентов.