Как распознать сахарный диабет и как его избежать?

Кандидат медицинских наук рассказала, что существует два основных типа сахарного диабета. К первому относится «диабет молодых людей» с дефицитом инсулина. Второй тип чаще встречается у пожилых, распознать его можно в том числе по сухости во рту и слабости. Определить точный диагноз можно только после анализа крови на сахар, но болезнь к тому времени уже может прогрессировать. Например, могут появиться сопутствующие заболевания.