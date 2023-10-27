Россиянам рассказали, когда следует отказаться от употребления яблок

Употребление яблок может нанести человеку вред, если у него есть заболевания ЖКТ. Содержащиеся в яблоках кислота и клетчатка негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. От кислых яблок специалист рекомендует отказаться тем, у кого есть язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью, панкреатиты, пишет издание.