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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Россиянам рассказали, когда следует отказаться от употребления яблок

Россиянам рассказали, когда следует отказаться от употребления яблок

27 октября 2023, 15:22
Фото: 1MI
Диетолог Елена Соломатина объяснила, при каких заболеваниях и по каким причинам не стоит есть яблоки. Они могут негативно воздействовать на слизистую желудка и кишечника. Есть риски и для диабетиков, пишет «Росбалт».

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила россиянам, чем может быть чревато употребление яблок при наличии определённых заболеваний. Эти фрукты могут негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, однако есть и другие опасности.

Употребление яблок может нанести человеку вред, если у него есть заболевания ЖКТ. Содержащиеся в яблоках кислота и клетчатка негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. От кислых яблок специалист рекомендует отказаться тем, у кого есть язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью, панкреатиты, пишет издание.

Сладкие сорта яблок эксперт рекомендует исключить людям с диабетом и лишним весом. Опасность есть и для аллергиков — им не стоит есть красные яблоки.

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