В 2024 году список видов медицинской помощи по ОМС будет дополнен

Posted 25 октября, 08:33
Published 25 октября, 08:33
Modified 25 октября, 08:33
Updated 25 октября, 08:33
В 2024 году и в течение планового периода 2025–2026 годов в соответствии с проектом программы госгарантий расходы бюджета на медицинскую сферу будут увеличены, что позволит расширить и спектр врачебных услуг, пишут newizv.ru.
В 2024 году за прием каждого пациента по ОМС медицинское учреждение будет получать страховую выплату в размере 19,2 тыс. рублей. Ее объем вырастет на 14% по сравнению с прежним значением — 16,8 тыс. рублей. Стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре тоже увеличится. В следующем году она составит 102,1 тыс. рублей, а в 2025 и 2026 годах, с учетом индексации, — 110,6 и 119,8 тыс. рублей соответственно.
На 8,7% вырастет объем услуг, оказываемых в круглосуточном стационарном медучреждении, по онкологическому профилю. Данное направление включено в число приоритетных и финансируется в рамках госгарантий. В дневных стационарах объем помощи по данному направлению увеличится на 7,7%.
Кроме того, на 2,6% будут увеличены объемы медицинских услуг по экстракорпоральному оплодотворению — в 2024 году семьям, страдающим бесплодием, предоставят по ОМС 78 тыс. бесплатных циклов ЭКО.
Регионы получат право самостоятельно утверждать порядок проведения ПЭТ/КТ для ранней диагностики онкологических заболеваний и скрининга на вирусный гепатит С. Но среднюю стоимость лечения гепатита С в условиях дневного стационара — 143,8 тыс. рублей на каждого пациента — с 2024 года зафиксируют на государственном уровне. К 2026 году ее размер вырастет до 158,3 тыс. рублей.
Первичная медико-санитарная помощь, которая по-прежнему входит в число приоритетных направлений услуг, оказываемых по ОМС, также получит дополнительное финансирование. Благодаря этому объем профмероприятий, в числе которых диспансерное наблюдение и плановые медицинские осмотры, вырастет на 17,3%.
Представители Фонда обязательного медицинского страхования пояснили, что диспансеризация требуется гражданам, имеющим определенные хронические заболевания инфекционной и неинфекционной природы, а также тем, у кого высок риск их развития.
В ФОМС детально просчитали объемы диспансеризации для онкологических заболеваний, сахарного диабета и патологий системы кровообращения. В 2024 году на данные направления будет выделено 101,5 млрд рублей, в 2025-м и 2026-м, соответственно, 107,8 и 114,1 млрд рублей.
В поликлинических учреждениях России с 2024 года начнут работать кабинеты клинических психологов. Медико-психологическое консультирование будет осуществляться по ОМС в рамках амбулаторных приемов.
Как заявляют в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), благодаря таким мерам у медучреждений появится возможность проводить дорогостоящие медицинские манипуляции при необходимости, а также обеспечить высокое качество врачебной помощи во время диспансерного наблюдения за пациентами, имеющими хронические недуги.