В 2024 году список видов медицинской помощи по ОМС будет дополнен

В 2024 году за прием каждого пациента по ОМС медицинское учреждение будет получать страховую выплату в размере 19,2 тыс. рублей. Ее объем вырастет на 14% по сравнению с прежним значением — 16,8 тыс. рублей. Стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре тоже увеличится. В следующем году она составит 102,1 тыс. рублей, а в 2025 и 2026 годах, с учетом индексации, — 110,6 и 119,8 тыс. рублей соответственно.