«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?

После того как человек поест, глюкоза из пищи поступает в кровь. В ответ на это клетки кишечника выделяют глюкагоноподобный пептид. В том, как именно он влияет на аппетит, учёные пока разобрались не до конца. Но судя по тем данным, что есть, ГПП-1 оказывает комплексный эффект: