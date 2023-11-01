«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
«Оземпик» — относительно новый инъекционный препарат, который вызывает ажиотаж благодаря последствиям в виде потери веса.
Из открытых источников следует, что препарат «Оземпик» представляет собой раствор для подкожного введения, назначаемый пациентам при терапии сахарного диабета 2 типа. Активное вещество — семаглутид, которое является аналогом человеческого глюкагоноподобного пептида 1. Его попадание в организм пациента нормализует выработку инсулина, а также снижает уровень глюкозы в крови.
К противопоказаниям относятся такие факторы, как:
Препарат не рекомендуют принимать пациентам с сердечной недостаточностью четвёртого типа. Существует риск развития гипогликемии, острого панкреатита в процессе лечения.
Побочные действия:
В России официально зарегистрировали аналог датского «Оземпика» — препарат «Семавик». Лекарство под этим брендом планирует выпускать «Герофарм». Но для продажи потребуется принудительная лицензия, так как «Оземпик» защищён патентом до 2035 года. Стоимость российского аналога составит около 6000 рублей.
Ради быстрой потери веса многие жертвуют здоровьем. В Сети появляется всё больше историй пациентов о последствиях:
«Вторую неделю уколола чуть больше, на следующий день сразу тошнота, метеоризм, слабость, нет аппетита»
«Отличный препарат, но не для всех. Из-за подобной рекламы есть случаи летальных исходов именно потому, что он не предназначен для людей без диабета. Хотя я понимаю, препарат подошёл и человек похудел, но не берите грех на душу. Первостепенная задача этого препарата — снизить сахар. И вот теперь масса больных людей может остаться без него. Ни один грамотный врач не назначит его человеку без диабета»
«Тошнит постоянно и очень сильно, естественно, и есть из-за этого невозможно»
При этом, судя по отзывам, некоторым препарат рекомендуют врачи:
«Я посоветовалась с эндокринологом, она предложила мне сдать анализы и потом предложила „Оземпик”“
„Мне „Оземпик“ назначил врач. Чувствую себя прекрасно, голод уменьшился, можно сказать, кушать совсем не хочется, похудела на 3-4 кг»
Чтобы изучить все «за» и «против», журналисты Бел.Ру обратились за помощью к экспертам. Про «Оземпик» нам рассказала врач дерматоонколог, косметолог, трихолог Светлана Ефремова.
В гости пришла очень близкая подруга. Не виделись долго. Похудевшая, светящаяся, счастливая! Причём только полгода назад она была как минимум + 15 кг. Первая мысль, что она не ест, не пьёт, днюет и ночует в спортзале и в массажном салоне. Но нет! Как оказалось — секрет в том, что при обращении к эндокринологу в Москве ей назначили препарат «Оземпик».
Светлана Ефремова
Эксперт продолжила, что проблема у подруги была в лишнем весе после вторых родов — она поправилась на 25 кг. И пять лет вес только нарастал, а препараты результатов не давали. В итоге началась депрессия, отёки, снижение либидо, болели суставы.
Я была приятно удивлена перемене и начала тоже изучать препарат, но уже с точки зрения врача. По длительности лечения — знаю тех, кто применяет его уже на протяжении более двух лет и прекращать не планирует.
Светлана Ефремова
Специалист добавила, что эффекты в отминусованных килограммах разные — от 7 до 25. Они зависят от многих факторов — например, изначального состояния организма человека, наличия болезней, веса, образа жизни.
На моих глазах близкая подруга так преобразилась, сбросила 20 кг за семь-восемь месяцев, стала активной, жизнерадостной. Поэтому совершенно убеждена, что препарат «Оземпик» может стать той волшебной палочкой, которая улучшит качество жизни людей, склонных к ожирению. Но, безусловно, строго под контролем лечащего врача.
Светлана Ефремова
Знакомые и пациенты Светланы, которые используют «Оземпик», рассказывали, что достаточно хорошо переносят препарат. Уходят отеки, нормализуется сон, появляется бодрость. Вес падает постепенно, первое время быстрее, за счёт выведения лишней жидкости. У пациентов с сахарным диабетом помимо лишнего веса нормализовывались показатели утренней глюкозы в крови натощак, которые раньше были высокими.
Из нежелательного: единично кто-то отмечал вздутие. У одной пациентки было плохое самочувствие и подъём артериального давления, но это как раз тот случай, когда дозу препарата человек назначил себе сам, без посещения врача.
Многие мои пациенты применяют препарат до сих пор. Ожирение — это хроническая болезнь, нарушение метаболизма. А соответственно — это состояние надо лечить длительно, а вес держать под контролем постоянно! Давайте будем честными: в борьбе с лишним весом, к сожалению, человек часто в роли проигравшего. При наборе килограммов из-за беременности, в пред- или пост-менопаузе у женщины радикально меняется гормональный фон. И тут массажиками и витаминками не справиться.
Светлана Ефремова
Специалист добавила, что диеты и марафоны дают временный эффект.
Все мы понимаем, что образ жизни требует значительных перемен. Но не все располагают силой воли к «спорту до седьмого пота». Не все могут отказаться от вкусной еды. У большинства — работа сидячая, дистанционка и малоподвижный образ жизни. Те, кто перестал применять препарат, да, поправились, чаще вернулись к весу, с которого стартовали. Но все вспоминают время снижения веса с ностальгией. Если русский аналог «Семавик» будет хорошего качества и доступен по цене, уверена, многие продолжат или возобновят своё лечение!
Светлана Ефремова
Врач рассказала, что к ней белгородки с просьбой уколоть «Оземпик» не обращались, ведь применение препарата максимально простое и никакого специального образования, кроме как консультации врача по дозе и применению, не требуется.
Считаю действующие вещество семаглутид в «Оземпике» эффективным и безопасным препаратом для лечения больных с ожирением и с сахарным диабетом. Конечно, при набранных 5-7 килограммах не стоит сразу «колоться». Надо понимать, что это лекарство, которое применяется для лечения, а не просто для цели «чуть похудеть».
Светлана Ефремова
При этом специалист рассказала, что «Оземпик» нельзя позиционировать как липолитик. Это принципиально разные препараты по своей сути.
Липолитики для меня, как косметолога, это препараты растворяющие «жировую ловушку» в конкретном месте (второй подбородок, складка живота, галифе и прочее). Происходит разрушение клеточек жира и вывод накоплений через лимфу. А «Оземпик» (семаглутид) — это лекарственный препарат для лечения общих метаболических нарушений, которые не в одном месте дали о себе знать. Это метод лечения людей склонных к ожирению, пациентов с сахарным диабетом для контроля уровня глюкозы в крови.
Светлана Ефремова
Своей позицией с Бел.Ру поделилась и заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило. По её данным, семаглутид относится к классу лекарств, которые называются аналогами глюкагоноподобного пептида-1, или ГПП-1. Чтобы понять, как это работает, специалист объяснила, какую роль ГПП-1 играет в организме.
После того как человек поест, глюкоза из пищи поступает в кровь. В ответ на это клетки кишечника выделяют глюкагоноподобный пептид. В том, как именно он влияет на аппетит, учёные пока разобрались не до конца. Но судя по тем данным, что есть, ГПП-1 оказывает комплексный эффект:
Получается, что ГПП-1 сигнализирует организму, что он получил достаточно энергии вместе с едой, и «включает» чувство насыщения. Семаглутид и похожие на него препараты имитируют действие ГПП-1, заставляя мозг поверить, что еды уже достаточно. В итоге человек съедает меньше, получает меньше калорий, чем тратит, и как результат — худеет.
Семаглутид представляет собой аналог ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид), имеющий 94% схожести с человеческим ГПП-1. Но, каким бы «родным» ни был препарат, это, прежде всего, средство для лечения заболеваний. Соответственно, на него распространяются все правила применения лекарственных препаратов. Одно из основных правил — не заниматься самолечением и принимать препараты по назначению врача.
Инна Ремешило
Специалист добавила, что все лекарственные препараты проходят клинические испытания и оценивается их действие относительно тех заболеваний, проблемы которых необходимо решать. В данном случае препарат влияет на работу очень важной системы организма человека — эндокринной.
Используя лекарство не по назначению, можно безвозвратно нарушить работу системы. Последствия могут быть необратимы.
Семаглутид относится к классу препаратов, стимулирующих выработку инсулина, который снижает уровень глюкозы в крови, и подавляющих образование глюкагона, имеющего противоположное действие.
Первоначально лекарство разрабатывали для лечения диабета второго типа, а потеря веса была просто полезным побочным эффектом. Но когда выяснилось, что люди с диабетом, принимающие семаглутид, теряют в весе, производитель лекарства, датская компания «Ново Нордиск», организовала серию клинических испытаний, чтобы разобраться, может ли быть от препарата польза при избыточном весе и ожирении.
Инна Ремешило
Исследования, которые длились 68 недель, показали, что у людей с ожирением, получающих инъекции семаглутида, уменьшается вес и снижаются риски основных сердечно-сосудистых болезней — причём даже в том случае, если у них нет сахарного диабета второго типа.
Таким образом, семаглутид снижает общую массу тела и массу жировой ткани, уменьшая потребление энергии. Этот механизм затрагивает общее снижение аппетита, включая усиление сигналов насыщения и ослабление сигналов голода, а также улучшение контроля потребления пищи и снижение тяги к пище.
Инна Ремешило
Помимо этого, семаглутид снижает предпочтение к приёму пищи с высоким содержанием жиров.
Подводя итоги после рассмотрения механизма работы препарата, можно сделать вывод: «Оземпик» снижает уровень сахара в крови, стимулируя выработку инсулина, когда уровень сахара высок. Он также подавляет аппетит и замедляет пищеварение, что способствует похудению.
Инна Ремешило
Основные преимущества «Оземпика» для похудения:
Именно свойство препарата давать эффект похудения привлекает людей, не имеющих заболеваний, и соответственно, не имеющих показаний к применению препарата.
Зная о противопоказаниях препарата, имеет смысл задуматься, стоит ли рисковать при применении для достижения эстетического эффекта. Думаю, стоит попробовать менее рискованные способы: сбалансировать питание, скорректировать физическую нагрузку. Стоит взвесить риски. Конечно, очень заманчиво сделать одну инъекцию в неделю и, возможно, получить результат. А что дальше?
Инна Ремешило
Инна Ремешило отметила, что необходимо учитывать следующие ключевые недостатки и риски:
При наблюдении врача преимущества «Оземпика» в целом перевешивают риски для клинических пациентов с ожирением. Но необходимы дальнейшие исследования долгосрочной безопасности для населения в целом. При ожирении, классифицируемом как хроническое прогрессирующее заболевание, медикаменты как «Оземпик» показаны, когда одних поведенческих подходов оказывается недостаточно.
Инна Ремешило
При этом заранее определённой длительности приема препарата не существует.
Многие пациенты продолжают приём «Оземпика» длительно для поддержания веса и профилактики болезней. К сожалению, набор веса после отмены препарата распространён, поскольку это не излечение ожирения. Но для пациентов с ожирением, которым трудно сбросить вес другими методами, «Оземпик» может быть ценным медицинским инструментом для снижения веса и рисков для здоровья. Однако тем, кто хочет избавиться от умеренного веса по чисто косметическим причинам, лучше сосредоточиться на устойчивых изменениях образа жизни.
Инна Ремешило
Эксперт добавила, что волшебной таблетки не существует и «Оземпик» оказывает серьёзное негативное воздействие на людей, не страдающих диабетом, принимающих уколы, чтобы сбросить несколько килограммов.
Долгосрочные опасности приёма «Оземпика» в основном неизвестны. Есть риск аллергических реакций, панкреатита, рака щитовидной железы и недавно обнаруженного паралича желудка. А если вы прекратите принимать, то снова наберёте вес и даже больше.
Инна Ремешило
Однозначно ответить на вопрос «Что будет, если здоровый человек применит препарат, а потом отменит», сложно, поскольку побочный эффект есть у каждого лекарственного средства.
«Оземпик» не является быстрым средством для похудения! Давайте оставим это лекарство людям, чья жизнь зависит от него. Для назначения препарата требуется консультация врача и стандартное обследование.
Инна Ремешило
То ли из-за повышенного спроса, то ли из-за проблем с поставками на сегодняшний день купить «Оземпик» не так просто. Препарат не везде есть в наличии.
А те, кто планирует его купить или продать без рецепта, должны помнить про ответственность. Как рассказали Бел.Ру в территориальном органе Росздравнадзора по Белгородской области, отпуск рецептурного препарата без рецепта — грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности. За это грозит наложение административного штрафа:
Также может быть возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение установленного порядка розничной торговли лекарствами. Это влечёт наложение штрафа:
В ведомстве отметили, что с начала текущего года они получили информацию о пяти случаях отпуска рецептурных лекарств без рецепта. Аптекам выдали предостережения.
Без рецептов отпускали противоэпилептические препараты и миорелаксанты. А вот препараты для лечения сахарного диабета без рецепта не продавали. По крайней мере, информация об этом не поступала, а плановые проверки Росздравнадзор не проводил из-за действующего моратория.
Что касается внеплановых проверок, на сегодняшний день они проводятся исключительно при условии согласования прокуратурой при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан или по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. А таких случаев не было.
В итоге белгородки используют «Оземпик» не только для лечения сахарного диабета, но и для похудения. Препарат, скорее всего, они покупают без рецептов, но установить это Росздравнадзор не может из-за моратория на проверки. Соответственно, на бумаге опять всё прекрасно, нарушений нет, да никто и не жалуется. Возможно, для людей, которые не могут соблюдать диету или заниматься спортом, лекарство может стать волшебной палочкой, но не стоит забывать о «букете» побочек. В любом случае, прежде чем себя колоть, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы не получилось так: «Одно лечим, а другое калечим».