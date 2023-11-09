Температуру ниже 38 не сбивать! Как белгородцы могут помочь себе при простуде и ОРВИ?

Врач из Белгорода рассказал, почему нельзя понижать температуру тела при болезни

В сезон заболеваний все стремятся как-то помочь организму не «подхватить болячку» или хотя бы пережить её без последствий. Но не все знают, что наш организм сам умеет бороться с вирусами и болезненным состоянием, а мы порой ему в этом мешаем.