Температуру ниже 38 не сбивать! Как белгородцы могут помочь себе при простуде и ОРВИ?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Воротников рассказал, что при болезни наш иммунитет сам повышает температуру тела, чтобы бороться с инфекцией, и если она ниже 38°, то сбивать её не стоит:
«Потому что все вирусы начинают погибать от температуры выше 37 градусов, и это во благо для нас. Внешне нужно подстраиваться под температуру: если морозит — оденьтесь, если жарко — наоборот, раскройтесь»
Не стоит пить жаропонижающие и другие лекарственные препараты без рекомендаций врача. В целом, самолечение — вещь опасная. По словам специалиста, в год по стране от него погибает около 60 тысяч человек.
Отсюда самым грамотным решением при обнаружении симптомов простуды и ОРВИ будет вызвать врача на дом или прийти самостоятельно в кабинет неотложной помощи. Помочь себе дома всё же можно, но только выполняя базовые потребности организма во время болезни: пить больше воды, соблюдать постельный режим, не переносить болезнь «на ногах». Рекомендации по остальным действиям может дать только лечащий врач.
О том, как поддержать иммунитет в эпидсезон, на какие лёгкие симптомы ОРВИ нужно обратить внимание и почему на время болезни стоит забыть о любых занятиях спортом — читайте в полном интервью с врачом.