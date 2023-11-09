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Градусник

Температуру ниже 38 не сбивать! Как белгородцы могут помочь себе при простуде и ОРВИ?

9 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Градусник

Врач из Белгорода рассказал, почему нельзя понижать температуру тела при болезни

В сезон заболеваний все стремятся как-то помочь организму не «подхватить болячку» или хотя бы пережить её без последствий. Но не все знают, что наш организм сам умеет бороться с вирусами и болезненным состоянием, а мы порой ему в этом мешаем.

Врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Воротников рассказал, что при болезни наш иммунитет сам повышает температуру тела, чтобы бороться с инфекцией, и если она ниже 38°, то сбивать её не стоит:

«Потому что все вирусы начинают погибать от температуры выше 37 градусов, и это во благо для нас. Внешне нужно подстраиваться под температуру: если морозит — оденьтесь, если жарко — наоборот, раскройтесь»

Не стоит пить жаропонижающие и другие лекарственные препараты без рекомендаций врача. В целом, самолечение — вещь опасная. По словам специалиста, в год по стране от него погибает около 60 тысяч человек.

Отсюда самым грамотным решением при обнаружении симптомов простуды и ОРВИ будет вызвать врача на дом или прийти самостоятельно в кабинет неотложной помощи. Помочь себе дома всё же можно, но только выполняя базовые потребности организма во время болезни: пить больше воды, соблюдать постельный режим, не переносить болезнь «на ногах». Рекомендации по остальным действиям может дать только лечащий врач.

О том, как поддержать иммунитет в эпидсезон, на какие лёгкие симптомы ОРВИ нужно обратить внимание и почему на время болезни стоит забыть о любых занятиях спортом — читайте в полном интервью с врачом.

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#Орви#Болезнь#Врач#Температура#Лечение#Эксклюзив#Простуда#Белгород#Симптомы#Иммунитет#Екатерина Никулина
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