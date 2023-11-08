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Восстановление после операции

Встала уже на второй день: белгородка рассказала о реабилитации после 3D-лапароскопии

8 ноября 2023, 09:04
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Восстановление после операции

Пациентка горбольницы №2 Белгорода рассказала об опыте операции 3D-лапароскопии

Жительницу белгородской Борисовки госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода с болевым синдромом брюшной полости. Проблема оказалась в больной почке. Удалить её врачи решили при помощи 3D-лапароскопии. Женщина рассказала о ходе восстановления и поделилась мнением о прошедшей операции.

В горбольницу №2 Белгорода женщина поступила с жалобой на боли и высокую температуру. Как сообщил Павел Осипов, проводивший операцию белгородке, её левая почка оказалось вторично сморщенной. При раскрытии стало ясно, что орган утратил работоспособность. Внутри обнаружились камни, забившие мочеточники. Всё это стало показанием к удалению почки при помощи 3D-лапароскопии.

Леонова Раиса Васильевна, 64 года, проживает в Борисовке, рассказывает, что во вторую горбольницу она попала случайно. Сюда её срочно привёз сын. Раиса Леонова свою проблему описала так: последние 30 лет орган она «не чувствовала», а год назад, с октября, начались болевые приступы. По её словам, почка «ожила». Как прошла сама операция 3D-лапароскопии?

Операцию сделали неделю назад. Я была спокойна. Сказали: «Успокойтесь, сейчас у вас в голове зашумит и вы заснёте». Всё. Потом говорят, просыпайтесь. Я спросила: «А что, всё?!». Я считаю, такая операция гораздо легче проходит. Если бы была полостная операция, ох… Это ещё благодаря, наверное, золотым рукам моего доктора.

Раиса Леонова уверяет, что чувствует себя прекрасно, а ходить начала уже на утро второго дня после операции. Пока идёт восстановление, она вяжет носки для военных и поёт в хоре. Ещё одно развлечение женщины — активное освоение планшета. С его помощью она общается с близкими, читает, смотрит видео, играет в игры.

Очень люблю смотреть что-то с животными, по рукоделию смотрю много. Следочки, носочки. Вот тут что-то про Пугачёву нашла.
Раиса Леонова, пациентка Павла Осипова, перенёсшая 3D-лапороскопию

Павел Осипов, заведующий урологическим отделением горбольницы №2 Белгорода, рассказал ранее, что применение подобной методики — сокращение времени и рисков для врача и его пациента. Восстановление тоже идёт быстрее. Также врач рассказал, как проходит операция. Журналистка Бел.Ру побывала в операционной во время 3D-лапароскопии.

Восстановление после операции
Видео: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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