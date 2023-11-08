Встала уже на второй день: белгородка рассказала о реабилитации после 3D-лапароскопии

Раиса Леонова уверяет, что чувствует себя прекрасно, а ходить начала уже на утро второго дня после операции. Пока идёт восстановление, она вяжет носки для военных и поёт в хоре. Ещё одно развлечение женщины — активное освоение планшета. С его помощью она общается с близкими, читает, смотрит видео, играет в игры.