Всех спасёт ЗОЖ: белгородский врач — о полезных привычках в сезон простуд и ОРВИ

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Наступил третий месяц осени — самый холодный, но не обделённый своей романтикой — все фотографируются в опавших жёлтых листьях и в предвкушении зимней сказки начинают бегать по магазинам в поисках подарков. Среди таких развлечений белгородцев могут поджидать «подарки» эпидсезона — переохлаждение, простуда и вирусы.
И каждый год, в том числе с учётом роста заболеваемости уже не новым COVID-19, появляются вопросы в духе: как себя защитить? Что делать, если чувствуешь, что уже заболел? И как не допустить развития болезни? На эти вопросы ответил врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Воротников.
— Самое главное — соблюдать принципы ЗОЖ. Это полноценное сбалансированное питание — белки, жиры, углеводы, соблюдение калоража питания, то есть, ежедневная энергетическая ценность, потребляемая нами, не должна превышать потери организма. Должен быть ежедневный приём фруктов и овощей — не менее 400 грамм в сутки, картофель сюда не входит.
Здоровый сон для работающего населения должен длиться не меньше 8-9 часов, для пенсионеров — 7-8 часов. Далее — соблюдение питьевого режима — 1,5-2 литра в сутки. Нужна и ежедневная физическая нагрузка — не менее 30-40 минут в сутки, желательна аэробная нагрузка: плаванье, езда на велосипеде, самое лучшее — ходьба. И, конечно, отказ от вредных привычек.
— Не нужно искать такие продукты. Лучше сказать, какие из них навредят иммунитету: фастфуд, чрезмерно жирная пища, кондитерские изделия — конфеты, торты, шоколад, газированная сладкая вода, солёные полуфабрикаты, консервы, маринады, копчёности (колбаса, рыба). Всё это — нездоровое питание, которое нанесёт удар по нашему иммунитету, потому что общее состояние организма будет ухудшаться.
Мифы про то, что нужно съесть лимончик, имбирь, женьшень — это маркетинговый ход. Нужно соблюдать ЗОЖ — и с иммунитетом всё будет в порядке.
— Регулярно нужно проводить чистку и дезинфекцию поверхностей — мебели, дверных ручек, телефонов, кнопок компьютера или мышки. Чаще проветривать помещение, соблюдать гигиену рук, мыть руки с мылом как можно чаще: после кашля или чихания, после улицы, посещения магазина, общественного транспорта, денежных купюр, при работе на производстве или в офисе.
— Над этим вопросом проводят много дискуссий. Одни врачи рекомендуют закаливание для повышения иммунитета, другие не видят в этой процедуре ничего особенного и считают это очередным мифом.
Рассмотрим такой факт: обычный человек теряет сознание в течение часа в воде с температурой около +10 градусов. А один рекордсмен из Воронежа Владимир Дадакин нормально продержался в воде с температурой +1 градус целых 100 минут. Это человек, который всю жизнь закаливался. И делаем вывод — если его тренировки по закаливанию позволили ему не заболеть, то смысл закаливания всё-таки есть. Закалённый человек уже защищён от переохлаждения.
— Прикрывать нос и рот во время кашля и чихания, использованные одноразовые салфетки не хранить в карманах или сумках, а сразу утилизировать. Избегать близкого контакта с людьми, которые чихают, кашляют, у них слезоточение или сопение — нужно соблюдать дистанцию не меньше метра, воздержаться от объятий, рукопожатий, поцелуев при встрече. Нельзя также дотрагиваться руками до глаз, рта и носа — это всё слизистая, и если вирус у вас находится на кончиках пальцев, то вы его сразу занесёте себе в организм.
— Общее недомогание, ломота в мышцах, чихание, першение в горле, покашливание, головная боль и быстрая утомляемость, заложенность носа, лихорадка — поднятие температуры до 38 градусов. Всё это лёгкие симптомы ОРВИ.
Первое — надеть маску, чтобы не заразить домочадцев, второе — остаться дома. Если появились такие подозрения, что вы заболели или кто-то в семье заболел — оставайтесь дома и оставляйте дома ребёнка. Потому что если ваш ребёнок заболел, а инкубационный период у вируса от одного дня до нескольких недель, — вы скорее всего тоже уже заболели, просто не появились первые симптомы. Поэтому не нужно приходить на работу, в общественные места и заражать остальных.
И третье, самое важное — вызвать врача на дом, либо прийти самостоятельно в кабинет неотложной помощи. Самостоятельно начинать принимать лекарства — это в корне неправильно. Всё, что вы можете сделать для себя без вреда — начинать пить много жидкости и как можно быстрее обратиться за медпомощью.
Ежегодно у нас в стране от самолечения погибает около 60 тысяч человек. Поэтому самостоятельно лечиться просто опасно для жизни. Вызвали врача — через два часа он придёт, я думаю, за это время ничего с вами не произойдёт. Это будет лучше, чем если вы напьётесь лекарств и потом придёт врач и не найдёт у вас ни температуры, ничего.
— При простуде важен постельный режим, никакой лишней нагрузки, не нужно переносить болезнь «на ногах». Не нужно пить жаропонижающие препараты. Температуру, если вы её хорошо переносите, ниже 38 градусов лучше не трогать — это есть самолечение организма. Потому что все вирусы начинают погибать от температуры выше 37°, и это во благо для нас. Внешне нужно подстраиваться под температуру: если морозит — оденьтесь, если жарко — наоборот, раскройтесь.
Важно пить больше жидкости, хорошо, если это будут витаминизированные чаи — шиповник, клюква и т. п. Компот из сухофруктов тоже содержит много витаминов. При боли в горле можно прополоскать горло содой с солью — по одной чайной ложке на 100 мл воды. При заложенности носа тоже можно закапать раствор соли — одна чайная ложка на стакан воды. Хотя здесь тоже могут быть противопоказания, поэтому лучше, если вас осмотрит врач ЛОР.
— Для того, чтобы обезопасить себя от такого страшного фактора, как гиподинамия, достаточно уделять физической гимнастике один час в день. Этого будет достаточно для профилактики любых заболеваний.
Но если вы пять дней не позанимаетесь фитнесом и будете лечиться — никуда этот фитнес от вас не денется. А так вы дадите нагрузку на сердце, которое и так борется с вирусами или температурой. Организм мобилизуется вокруг болезни, пытается её победить, а вы его дополнительно нагружаете. Могут появиться осложнения.
Как итог, важно понимать, что от вирусов нас защищают не какие-то волшебные препараты или продукты, а наш иммунитет. А он зависит от того, как человек подходит к своему здоровью и какой ведёт образ жизни. Рекомендации по ЗОЖ, которые дал нам врач, нужно соблюдать не только во время сезона эпидемий, но и постоянно. Тогда никакие заболевания будут не страшны.
А мы напомним, за последние два месяца заболеваемость ковидом выросла почти в 20 раз. Если в начале сентября за неделю заболевали около 10 человек, то сейчас это число увеличилось до 194.