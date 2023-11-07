Всех спасёт ЗОЖ: белгородский врач — о полезных привычках в сезон простуд и ОРВИ

От простуды никто не застрахован, особенно, когда наступает похолодание и начинается сезон обострения заболеваний. Как помочь себе и своим близким не заболеть, почему повышенная температура полезна для больного и можно ли лечиться самостоятельно — рассказал журналистке Бел.Ру врач общей практики.

«Нездоровое питание наносит удар по иммунитету»

∟ — Как можно поддержать организм в эпидсезон?

∟ — Какие продукты помогают усилить иммунитет?

Никаких «обнимашек»!

∟ — А что касается правил быта?

∟ — Закаливание помогает защититься от болезней?

∟ — Как можно обезопасить себя конкретно от вирусов?

Забудьте о самолечении

∟ — К каким первым лёгким симптомам заболевания стоит отнестись серьёзно?

∟ — Что нужно делать в первую очередь при обнаружении симптомов?

Постельный «лежим»

∟ — Вот мы заболели и остались дома. Как ещё можно помочь себе?