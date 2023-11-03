«Дороже нефть — дороже и кофе». Ждать ли белгородцам очередного повышения цен?

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
О повышении отпускных цен на 4-9% предупредили как производители кофе, так и чая: речь идёт о компаниях JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick) и «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin). Причинами подорожания производители называли девальвацию рубля, увеличение цен на сырьё для изготовления кофе, засуху в странах Азии и падения сборов в Индии и Китае.
Засуха привела к тому, что подорожать теперь могут и кондитерские изделия. Причина — снижение сборов какао-бобов в Западной Африке, откуда импортируется сырьё. При этом о возможном подорожании шоколада производители предупреждали ещё в конце июля.
За несколько лет бодрящий напиток ожидаемо подорожал и в Белгородской области. В Сети можно найти фотографии меню кофеен от 2015 года. Так, восемь лет назад кофе стоил:
Теперь же цены заметно выросли, причём почти в два раза. Например, в одной из кофеен нам удалось обнаружить следующий прейскурант:
Где-то можно найти эспрессо и по 90 рублей. Капучино дешевле 150 рублей купить уже сложно, а рафы на сливках подорожали ещё сильнее.
При этом в сентябре внезапно подешевели капсулы для кофемашин. Так, в августе текущего года средняя цена такого кофе в России составила 95,89 рубля.
В начале июля в Белгородской области капсулы в среднем стоили 51,25 рубля, а в начале августе средняя цена возросла до 55,91 рубля. На 18 сентября средняя цена такого кофе составила 51,66 рубля.
За комментарием о ситуации на рынке журналист Бел.Ру обратился к представителю компании «Знак кофе» Владиславу Шека. Как рассказал эксперт, за последние два года кофе действительно существенно подорожал. Связывает Владислав это прежде всего с курсом доллара и ситуацией на бирже.
Нефть, к примеру, тоже дорожает. На чём работают танкеры, которые перевозят зелёный кофе на наш континент? Чем заправляются машины, с помощью которых зелёное зерно транспортируется по материку в страну? Всё это напрямую связано с нефтью. Чем дороже нефть или топливо, тем дороже и кофе.
Владислав Шека
Эксперт отметил, что это всего лишь один из факторов подорожания. Важно учитывать и геополитическую обстановку, из-за которой многие компании просто прекратили сотрудничество с Россией.
Если посмотреть на ценник кофейного меню, то он, конечно, растёт. На сколько он вырос в процентном соотношении — сказать не смогу. Но если говорить про обжаренный кофе, который мы производим и продаём, то здесь меньше покупателей не стало. Их стало даже больше.
Владислав Шека
Владислав вспомнил случай на так называемой кофейной бирже, который произошёл полтора года назад. Тогда кофе подорожал сразу в четыре раза, и позиция, которая оценивалась сперва в 400 рублей, стала стоить уже 1600 рублей.
Но потом всё немного стабилизировалось. Сейчас по сравнению с двумя годами ранее кофе стоит примерно в два раза дороже.
Владислав Шека
Но в ближайшее время всё равно стоит ожидать роста индустрии, считает эксперт. По его мнению, кофе постепенно становится искусством, и из массового продукта напиток превращается в «подобие дорогого вина».
Если у вас нет машины, то вам и всё-равно на её стоимость и подорожание. Так и с любовью к кофе, если у вас она есть, то вам не всё равно, сколько он стоит, но и без него вы не можете. И таких людей очень и очень много.
Владислав Шека
Так, сейчас в Россию продолжают ввозить зелёный кофе — «открылся простор для роста отечественным трейдерам-импортёрам». Везде открываются и новые кофейни: только в Белгороде последних на момент публикации насчитывают 98 штук, и это не считая мелких неучтённых точек.