«Дороже нефть — дороже и кофе». Ждать ли белгородцам очередного повышения цен?

За комментарием о ситуации на рынке журналист Бел.Ру обратился к представителю компании «Знак кофе» Владиславу Шека. Как рассказал эксперт, за последние два года кофе действительно существенно подорожал. Связывает Владислав это прежде всего с курсом доллара и ситуацией на бирже.