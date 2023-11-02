Министр спорта, Пореченков, Хоркина: центр «Сирень» пышно открыли в Белгороде

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Вчера, 1 ноября, состоялось открытие нового центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батутах и спортивной акробатикой. Этот проект долго ждали как спортсмены, так и тренеры, которые были заинтересованы в создании современной площадки для тренировок. Юные гимнасты считают, что здесь будет создаваться «спортивная семья», где каждый может повысить свой уровень и стать лучше. Яркие украшения, золотистый фейерверк конфетти, оркестр и блестящие наряды белгородских спортсменок и спортсменов создали особую атмосферу для мероприятия. Журналистка Бел.Ру побывала на мероприятии.
С самого утра участники готовились к событию. К приходу журналистов все спортивные залы уже были заполнены воспитанниками учреждений художественной гимнастики, закреплявшими итоги своих репетиций. Вместе с ними готовились и музыканты. Несмотря на повсеместную суету и шум, по лицам детей не было видно их настоящего волнения.
Особое внимание нашей журналистки завоевали маленькие гимнастки, которые совсем не боялись камеры и сами просили их сфотографировать. Их, кстати, ещё с улицы удалось легко заметить. Юные белгородки заслужили отдельную фотосессию.
Арсений и Кирилл рассказали, что прыжками на батуте они занимаются с четырёх лет, а сейчас им по восемь. Интерес к выбранному виду спорта не исчезает, а только растёт. Даже на вопросы они отвечали «прыжками» — заканчивая фразы друг за друга.
«Зал красивый и просторный. Он очень удобный, поэтому мы будем заниматься здесь с удовольствием».
Арсений и Кирилл, гимнасты
Павел, уже шестой год занимающийся спортивной акробатикой, начал свои тренировки в девять лет. Он отметил, что учиться начал в одном зале, а позже всех ребят перевели в другой. Для них это было совсем неудобно. Теперь же вся команда занимается только в «Сирени», открытие которой они долго ждали. Ещё одна юная спортсменка отметила обилие приятных цветов во внутреннем интерьере центра.
Само торжественное открытие началось немного раньше, чем планировалось. Однако участников представления это ни капли не напугало. Подходящих гостей встречала живая музыка, аниматоры и яркие софиты. На скрипке для белгородцев играл Андрей Чернов, артист Белгородской государственной филармонии. Под его аккомпанемент выступили все те, кто в будущем займётся тренировками в центре.
По окончании перфоманса на уличной площадке все устремились в залы. Сперва свою программу показали девушки-гимнастки под музыку, которую для них исполнял симфонический оркестр. После напутственные речи для них произнесли «особые гости», отблагодарившие юные дарования за старания бурными аплодисментами. Заиграла музыка — и в воздух взлетел золотой салют конфетти.
«Я вам точно говорю, Золотой век России начнётся с Белгородской области. Муки всех тех, кто прикладывает усилия сегодня — выльются в золотые медали!»
Михаил Пореченков, российский актёр и телеведущий
Следующей точкой стал другой зал. Здесь свои трюки и отточенное мастерство продемонстрировали акробаты. Их выступление также проходило в группе с оркестром. Ребят разделили на несколько зон, что только прибавило шоу масштабности. Зрители не могли оторвать взгляды ни на секунду, боясь пропустить что-то важное.
Открытие нового центра стало настоящей маленькой сказкой, как отметила основоположница художественной белгородской гимнастики Римма Фролова и приглашённые гости. В том числе олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, министр спорта РФ Олег Матыцин, известный телеведущий и актёр Михаил Пореченков.
Римма Фролова поделилась, что «художественная гимнастика Белгорода — ровесница всей Белгородской области», а тренеры до сих пор «бегали-прыгали» по городу и области в поисках лучших условий для занятий со своими воспитанниками. Также она отметила, что и самой приходилось выезжать за пределы города, чтобы проводить занятия. Теперь же, когда всех можно собрать в одном месте, Римма Фролова уверяет — настало время «творить чудеса».
«Подобное раньше было только у Винер. Условия такие. Как говорят дети сегодня, — супер! Знаете, с нашими всё равно ничего не сравнится, потому что у них залы, а у нас — храм.»
Римма Фролова, тренер-преподаватель по художественной гимнастике, основоположница развития художественной гимнастики в Белгородской области, старший тренер отделения по художественной гимнастике, заслуженный работник физической культуры РФ
Олег Матыцин, в свою очередь, пожелал белгородцам успехов не только в спорте, но и в дальнейшем развитии области и благополучия жителей.
«Желаю, чтобы этот объект, дом или даже храм спорта всегда был наполнен людьми, добротой, чувством гордости».
Олег Матыцин, Министр спорта РФ
Светлана Хоркина поделилась, что очень рада присутствовать на открытии столь масштабного проект. Как рассказала спортсменка, этот вечер напомнил ей также и прошлом:
«Я вам только одно могу сказать. Я очень хорошо помню наш дворец спорта „Спартак“, где мы занимались через шторку с художественной гимнастикой. Это было так неудобно, но так дружно! Теперь у художественной гимнастики есть свой дом».
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка
Ранее открытие центра художественной гимнастики переносили — его работу планировали запустить ещё в октябре. Сегодня «Сирень» в общей сложности имеет семь залов — два основных и пять для тренировок. А также гостиницу, предназначенную для размещения 60 гостей.