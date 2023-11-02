Министр спорта, Пореченков, Хоркина: центр «Сирень» пышно открыли в Белгороде

Павел, уже шестой год занимающийся спортивной акробатикой, начал свои тренировки в девять лет. Он отметил, что учиться начал в одном зале, а позже всех ребят перевели в другой. Для них это было совсем неудобно. Теперь же вся команда занимается только в «Сирени», открытие которой они долго ждали. Ещё одна юная спортсменка отметила обилие приятных цветов во внутреннем интерьере центра.