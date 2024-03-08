Живёт в городе, не курит, любит спорт — портрет среднестатистической белгородки

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Средний возраст жительниц Белгородской области — 44,6 года. Большая часть белгородок (67%) предпочитает городскую жизнь.
Жительницы региона следят за своим здоровьем. 91% опрошенных белгородок заявили, что не курят. 31% респонденток признались, что самостоятельно занимаются спортом.
В 2023 году 10 158 белгородок вышли замуж. Причём почти две трети невест вступили в брак в возрасте старше 25 лет.
В минувшем году у белгородок родилось 10 013 детей. Первый ребёнок родился у 4168 женщин, второй — у 3427 жительниц региона. В третий раз стала мамой 1541 женщина. За это они получили звание многодетных матерей.