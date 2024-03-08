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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Женщина

Живёт в городе, не курит, любит спорт — портрет среднестатистической белгородки

8 марта 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
Женщина

Белгородстат составил портрет среднестатистической белгородки к 8 Марта

В честь Международного женского дня статистики представили характерный портрет жительницы региона. Кроме того, стало известно, сколько белгородок в минувшем году вступили в брак и стали мамами.

Средний возраст жительниц Белгородской области — 44,6 года. Большая часть белгородок (67%) предпочитает городскую жизнь.

Жительницы региона следят за своим здоровьем. 91% опрошенных белгородок заявили, что не курят. 31% респонденток признались, что самостоятельно занимаются спортом.

В 2023 году 10 158 белгородок вышли замуж. Причём почти две трети невест вступили в брак в возрасте старше 25 лет.

В минувшем году у белгородок родилось 10 013 детей. Первый ребёнок родился у 4168 женщин, второй — у 3427 жительниц региона. В третий раз стала мамой 1541 женщина. За это они получили звание многодетных матерей.

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