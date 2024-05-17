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Published Сегодня, 08:05

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Опыт уже есть: в ЕТК рассказали, почему портреты участников ВОВ приклеили скотчем

Опыт уже есть: в ЕТК рассказали, почему портреты участников ВОВ приклеили скотчем

17 мая 2024, 08:05
Фото: Bel.ru
Канцелярский скотч стал способом крепления портретов участников Великой Отечественной войны в автобусах в Белгороде, где наклеена бронеплёнка. Перед новогодними праздниками министр образования просил использовать другие методы в школах, ведь скотч не отмывается с защитной плёнки просто так.

Ко Дню Победы в автобусах разместили портреты участников Великой Отечественной войны, приклеивали их к окнам на прозрачный скотч. В ноябре 2023 года, перед новогодними праздниками, министр образования области Андрей Милёхин, рассказал, что традиционными украшениями окна школ и детских садов лучше не пользоваться, потому что их клеят именно на скотч.

Министр объяснил, что двухсторонний и канцелярский скотч с плёнки не отмываются, следы нельзя будет убрать без дополнительных средств. Чиновник предлагал детям рисовать на окнах снежинки гуашью или приклеивать аппликации на разбавленный клей ПВА.

100 автобусов ЕТК обклеены бронеплёнкой, сообщили Бел.Ру в компании, а портреты размещены на 221 автобусе. Их приклеивали на канцелярский скотч, подтверждает перевозчик. Удалять последствия скотча с бронеплёнки будут с помощью специальных средств.

Также в ЕТК ответили, что ранее, проблем с удалением информационных материалов с бронеплёнки не возникало, а фактов повреждения плёнки не выявлено.

Фото: Bel.ru
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