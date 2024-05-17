Опыт уже есть: в ЕТК рассказали, почему портреты участников ВОВ приклеили скотчем

Ко Дню Победы в автобусах разместили портреты участников Великой Отечественной войны, приклеивали их к окнам на прозрачный скотч. В ноябре 2023 года, перед новогодними праздниками, министр образования области Андрей Милёхин, рассказал, что традиционными украшениями окна школ и детских садов лучше не пользоваться, потому что их клеят именно на скотч.