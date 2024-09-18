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Posted 18 сентября, 10:49

Published 18 сентября, 10:49

Modified 18 сентября, 10:49

Updated 18 сентября, 10:49

Белгородские сладости вывозят за границу

Вьетнам, Йемен и Монголия: где можно купить белгородские конфеты?

18 сентября 2024, 10:49
Фото: 1MI
Белгородские сладости вывозят за границу

Из Белгородской области экспортировали более 5 тысяч тонн кондитерских изделий

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Экспорт
Более 5 тысяч тонн кондитерских изделий удалось отправить в различные страны только за начало 2024 года. Что входит в это число и в какие именно страны их отправили, рассказали в пресс-службе региональной таможни.

В Белгородской области наблюдается рост экспорта кондитерских изделий. С начала текущего года белгородские производители отправили в другие страны более 5,6 тысячи тонн шоколадных и желейных конфет, мармелада, бисквитных пирожных, печенья и вафель.

Больше всего изделий регион отправил в Узбекистан, Абхазию, Азербайджан, Грузию, Китай, Молдову, Монголию, Таджикистан, Латвию, Вьетнам и Йемен. При этом более 4 тысяч тонн экспортировали в рамках взаимной торговли в страны ЕАЭС.

Напомним, что из Белгородской области экспортируют не только кондитерские изделия. Всего с начала 2024 года в другие страны из приграничного региона отправилось более 32 тысяч тонн продукции. В это число входят корма, мясо, молочная продукция, технический жир и продукты переработки яиц.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Таможня#Экспорт#Белгород#Кондитерские изделия
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