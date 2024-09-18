Вьетнам, Йемен и Монголия: где можно купить белгородские конфеты?

Posted 18 сентября, 10:49
Published 18 сентября, 10:49
Modified 18 сентября, 10:49
Updated 18 сентября, 10:49
В Белгородской области наблюдается рост экспорта кондитерских изделий. С начала текущего года белгородские производители отправили в другие страны более 5,6 тысячи тонн шоколадных и желейных конфет, мармелада, бисквитных пирожных, печенья и вафель.
Больше всего изделий регион отправил в Узбекистан, Абхазию, Азербайджан, Грузию, Китай, Молдову, Монголию, Таджикистан, Латвию, Вьетнам и Йемен. При этом более 4 тысяч тонн экспортировали в рамках взаимной торговли в страны ЕАЭС.
Напомним, что из Белгородской области экспортируют не только кондитерские изделия. Всего с начала 2024 года в другие страны из приграничного региона отправилось более 32 тысяч тонн продукции. В это число входят корма, мясо, молочная продукция, технический жир и продукты переработки яиц.