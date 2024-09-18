Вьетнам, Йемен и Монголия: где можно купить белгородские конфеты?

Напомним, что из Белгородской области экспортируют не только кондитерские изделия. Всего с начала 2024 года в другие страны из приграничного региона отправилось более 32 тысяч тонн продукции. В это число входят корма, мясо, молочная продукция, технический жир и продукты переработки яиц.