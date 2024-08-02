Что будет с ценами на бензин после запрета от Минэнерго?

Ранее, когда действовал предыдущий запрет, цена за баррель не превышала 74 доллара. Сейчас же она составляет 87 долларов. В случае нападения Ирана на Израиль цена на нефть ещё больше увеличится. Уже только на новости об убийстве лидера ХАМАС котировки на нефть марки Brent поднялись на 3 доллара. Даже при уменьшении объёмов поставок поступления в бюджет можно будет сохранить на приемлемом уровне.