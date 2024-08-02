Что будет с ценами на бензин после запрета от Минэнерго?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Экспорт бензина, который был разрешён в июне и продолжался два месяца, снова запрещают. Власти надеются, что это поможет остановить рост цен на топливо. Особый интерес чиновников вызывает не оптовый рынок, а розничные заправки. Компании, занимающиеся добычей нефти, отказались сдерживать рост цен на уровне инфляции, и им снова запретят экспортировать топливо за границу.
Ранее, когда действовал предыдущий запрет, цена за баррель не превышала 74 доллара. Сейчас же она составляет 87 долларов. В случае нападения Ирана на Израиль цена на нефть ещё больше увеличится. Уже только на новости об убийстве лидера ХАМАС котировки на нефть марки Brent поднялись на 3 доллара. Даже при уменьшении объёмов поставок поступления в бюджет можно будет сохранить на приемлемом уровне.
По мнению специалиста в области топливно-энергетического комплекса Кирилла Родионова, запрет может привести к временной стабилизации на рынке, после чего, возможно, отменят запрет на экспорт и цикл роста цен повторится.
Некоторые эксперты давно призывают начать реформирование отрасли, однако чиновники не решаются на этот шаг. Несмотря на отраслевые соглашения, цены на топливо на российских заправках всё же превысили уровень инфляции. Больше всего подорожал бензин — его цена выросла на 5,2% с начала года. Дизель тоже стал дороже, теперь его цена составляет 66,53 рубля за литр.
Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 начали расти в мае после того, как нефтяные компании перестали соблюдать договорённости с Минэнерго и подняли цены на своих заправках. Из общего повышения на 5,2% 4% произошло за последние три месяца. Сейчас средняя цена на бензин АИ-95 в стране превышает 57 рублей за литр, а АИ-92 перешёл черту в 52 рубля.
Топливо значительно подорожало за год и превысило уровни кризиса августа-сентября 2023 года. Например, в августе 2023 года литр АИ-92 стоил 49,99 рубля, а АИ-95 — 54,58 рубля.
Судя по всему, власти не ставят перед собой задачу снизить цены на бензин в рознице. Главная цель Министерства энергетики, вероятно, заключается в том, чтобы остановить рост цен в условиях увеличения стоимости нефти на мировых рынках. Вопрос о том, что будет с бензином за пределами нового запрета, в настоящий момент не стоит.
Кроме того, у нефтяной отрасли, которая приносит в бюджет 30% доходов, есть проблемы, связанные с санкциями и СВО. К последним относятся в том числе атаки на НПЗ.