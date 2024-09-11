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Posted 11 сентября, 09:05

Published 11 сентября, 09:05

Modified 11 сентября, 09:07

Updated 11 сентября, 09:07

Неизвестные перевели 14 млн рублей от центра поддержки экспорта курской компании

Бюджетные 14 млн рублей на поддержку экспорта «экспортировались» к неизвестным

11 сентября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney

Неизвестные перевели 14 млн рублей от центра поддержки экспорта курской компании

Сюжет
Кража
Неизвестные перевели со счёта «Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Белгородской области» на счёт «Парламент-К» 14 млн рублей, а после отправили третьим лицам. Теперь АНО «ЦПЭ БО» взыщет с «Парламент-К» эти деньги.

АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области», которым владеет министерство экономического развития Белгородской области, подал иск к ООО «Парламент-К» на 14 млн рублей. По данным из решения Арбитражного суда Курской области, «Парламент-К» неосновательно обогатился на чужих средствах.

Помимо основной суммы в 14 млн 200 тыс. рублей, истец также требует проценты за пользование в размере чуть больше 670 тыс. рублей и госпошлину в размере 97 тыс. рублей.

Как установил суд, неустановленные лица перевели деньги со счёта АНО «ЦПЭ БО» на счёт «Парламент-К». Ответчик сообщил, что не может вернуть деньги, так как счета общества арестовали. Кроме того, «Парламент-К» обращает внимание, что они — потерпевшие по уголовному делу. После перечисления денег на счета общества они были перечислены третьим лицам, а значит, АНО «ЦПЭ БО» стоит обращаться к ним.

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ПАО «Промсвязьбанк» подтвердил, что 28 июля 14 млн рублей были переведены. В «платёжке» было указано, что средства перечислили на оплату по счёту №7 от 20.07.2023 за ГСМ, но никаких соглашений между сторонами на самом деле не было.

УМВД по Белгородской области по этому факту возбудило уголовное дело по 4 части статьи 158 УК РФ «Кража, в особо крупном размере».

Несмотря на это, суд полностью удовлетворил исковые требования, и с «Парламент-К» взыщут 14,8 млн рублей. Решение может быть обжаловано.

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#Алёна Мальцева#Кража#Финансы#Белгород#МСП#Белгородский бизнес
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