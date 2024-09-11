Бюджетные 14 млн рублей на поддержку экспорта «экспортировались» к неизвестным

Как установил суд, неустановленные лица перевели деньги со счёта АНО «ЦПЭ БО» на счёт «Парламент-К». Ответчик сообщил, что не может вернуть деньги, так как счета общества арестовали. Кроме того, «Парламент-К» обращает внимание, что они — потерпевшие по уголовному делу. После перечисления денег на счета общества они были перечислены третьим лицам, а значит, АНО «ЦПЭ БО» стоит обращаться к ним.