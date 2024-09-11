Бюджетные 14 млн рублей на поддержку экспорта «экспортировались» к неизвестным

Posted 11 сентября, 09:05
Published 11 сентября, 09:05
Modified 11 сентября, 09:07
Updated 11 сентября, 09:07
АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области», которым владеет министерство экономического развития Белгородской области, подал иск к ООО «Парламент-К» на 14 млн рублей. По данным из решения Арбитражного суда Курской области, «Парламент-К» неосновательно обогатился на чужих средствах.
Помимо основной суммы в 14 млн 200 тыс. рублей, истец также требует проценты за пользование в размере чуть больше 670 тыс. рублей и госпошлину в размере 97 тыс. рублей.
Как установил суд, неустановленные лица перевели деньги со счёта АНО «ЦПЭ БО» на счёт «Парламент-К». Ответчик сообщил, что не может вернуть деньги, так как счета общества арестовали. Кроме того, «Парламент-К» обращает внимание, что они — потерпевшие по уголовному делу. После перечисления денег на счета общества они были перечислены третьим лицам, а значит, АНО «ЦПЭ БО» стоит обращаться к ним.
ПАО «Промсвязьбанк» подтвердил, что 28 июля 14 млн рублей были переведены. В «платёжке» было указано, что средства перечислили на оплату по счёту №7 от 20.07.2023 за ГСМ, но никаких соглашений между сторонами на самом деле не было.
УМВД по Белгородской области по этому факту возбудило уголовное дело по 4 части статьи 158 УК РФ «Кража, в особо крупном размере».
Несмотря на это, суд полностью удовлетворил исковые требования, и с «Парламент-К» взыщут 14,8 млн рублей. Решение может быть обжаловано.