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Posted 18 сентября, 11:17

Published 18 сентября, 11:17

Modified 18 сентября, 11:17

Updated 18 сентября, 11:17

Машины, вероятнее всего, продолжат дорожать

Дальше дешевле не будет? Стоит ли поторопиться с покупкой автомобиля

18 сентября 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Машины, вероятнее всего, продолжат дорожать
Сюжет
Автомобили
Утверждено повышение утильсбора. Уже с 1 октября стоимость популярных автомобилей может вырасти в среднем на 250 тыс. рублей, пишут «Новые известия».

Грядущего подорожания автомобилисты — потенциальные и реальные — ждут с тревогой. Однако в Минпромторге РФ ранее заверили, что повышение утильсбора было принято во благо — например, для того, чтобы локализовать автопроизводство на территории России.

Вместе с тем есть нюанс. Китай — производитель популярных в РФ машин — ещё в июле предостерёг свой автопром от инвестиций в Индию, Турцию и Россию из-за политических рисков, пишет издание.

А вот к грядущее подорожание пока ничего не отменяет. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что из-за повышения утильсбора автомобили могут вырасти в цене примерно на 10%, но не одномоментно. Спрос на машины, вероятно, начнёт снижаться уже этой осенью, продолжает эксперт.

Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев предполагает, что цены вырастут до 15%. Он же даёт совет не тянуть с покупкой машины: дальше дешевле не будет, считает эксперт.

Однако у гендиректора ГК АВТОДОМ Андрея Ольховского другое мнение: «Не стоит опасаться, что индексация утильсбора спровоцирует значительные скачки цен на автомобили, особенно собираемые в России».

Те же, кто ожидает подорожания, предполагают, что подорожают не только новые, но и подержанные авто. А вот вопрос о том, появятся ли в РФ новые заводы, остаётся открытым.

В России совсем скоро вновь подорожают машины. Из-за чего и как сильно вырастут цены?
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#Общество#Автомобили#Россия#Подорожание#Утильсбор
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