Дальше дешевле не будет? Стоит ли поторопиться с покупкой автомобиля

Posted 18 сентября, 11:17
Published 18 сентября, 11:17
Modified 18 сентября, 11:17
Updated 18 сентября, 11:17
Грядущего подорожания автомобилисты — потенциальные и реальные — ждут с тревогой. Однако в Минпромторге РФ ранее заверили, что повышение утильсбора было принято во благо — например, для того, чтобы локализовать автопроизводство на территории России.
Вместе с тем есть нюанс. Китай — производитель популярных в РФ машин — ещё в июле предостерёг свой автопром от инвестиций в Индию, Турцию и Россию из-за политических рисков, пишет издание.
А вот к грядущее подорожание пока ничего не отменяет. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что из-за повышения утильсбора автомобили могут вырасти в цене примерно на 10%, но не одномоментно. Спрос на машины, вероятно, начнёт снижаться уже этой осенью, продолжает эксперт.
Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев предполагает, что цены вырастут до 15%. Он же даёт совет не тянуть с покупкой машины: дальше дешевле не будет, считает эксперт.
Однако у гендиректора ГК АВТОДОМ Андрея Ольховского другое мнение: «Не стоит опасаться, что индексация утильсбора спровоцирует значительные скачки цен на автомобили, особенно собираемые в России».
Те же, кто ожидает подорожания, предполагают, что подорожают не только новые, но и подержанные авто. А вот вопрос о том, появятся ли в РФ новые заводы, остаётся открытым.