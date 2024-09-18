Дальше дешевле не будет? Стоит ли поторопиться с покупкой автомобиля

А вот к грядущее подорожание пока ничего не отменяет. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что из-за повышения утильсбора автомобили могут вырасти в цене примерно на 10%, но не одномоментно. Спрос на машины, вероятно, начнёт снижаться уже этой осенью, продолжает эксперт.