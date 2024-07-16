Что будет с ценами на авто из-за новой системы утильсбора?

Однако есть возможность приобрести автомобиль для личного пользования из-за границы до 2030 года, оплатив тот же утилизационный сбор, что и сейчас — 3400 рублей. Чтобы избежать дополнительных платежей, такой автомобиль не должен продаваться в течение года. Наиболее привлекательные цены предлагаются в Японии и Корее, особенно на автомобили возрастом от трёх до пяти лет с минимальными таможенными пошлинами.