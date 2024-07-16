bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Автомобили

Что будет с ценами на авто из-за новой системы утильсбора?

16 июля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Автомобили

Минпромторг представил новую систему повышения утильсбора на автомобили

Министерство промышленности и торговли разработало новую систему ежегодного повышения сбора за утилизацию автомобилей. Насколько может подорожать транспорт, разбирались «Новые известия».

В РФ планируется внедрить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора. Её суть в том, что ставка сбора будет увеличиваться на уровень инфляции.

Первое повышение утилизационного сбора запланировано на 2024 год, но точные даты пока неизвестны. Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей и умножается на коэффициент, зависящий от типа автомобиля и объёма двигателя.

Основное внимание следует обратить на утилизационный сбор для автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 литров, поскольку они составляют основную часть автомобильного рынка России.

Цель утилизационного сбора — стимулировать развитие автопроизводства в России. В начале он уплачивался только импортёрами, но требования ВТО привели к тому, что его начали взимать также с местных производителей. Отечественные заводы получают субсидии на уплату утилизационного сбора для сохранения конкурентоспособности.

Для получения субсидии необходимо иметь полноценное производство и получить оценку от Минпромторга минимум на уровне 2567 баллов в 2024 году. Данным критериям соответствуют лишь Lada и УАЗ. Даже Haval с полным циклом производства имеет только 1630 баллов.

Система утилизационного сбора сделает китайские автомобили значительно дороже. За исключением АвтоВАЗ и УАЗ, все остальные производители будут вынуждены платить дополнительные сборы. Повышение требований к локализации производства делает сложным конкуренцию для компаний, развивающих производство в России.

Если у покупателей нет возможности потратить несколько миллионов рублей, то для них вариант — покупка «Лады» или УАЗа. Также придётся пересмотреть выбор в пользу менее дорогих моделей для тех, кто интересуется китайскими автомобилями.

Однако есть возможность приобрести автомобиль для личного пользования из-за границы до 2030 года, оплатив тот же утилизационный сбор, что и сейчас — 3400 рублей. Чтобы избежать дополнительных платежей, такой автомобиль не должен продаваться в течение года. Наиболее привлекательные цены предлагаются в Японии и Корее, особенно на автомобили возрастом от трёх до пяти лет с минимальными таможенными пошлинами.

Одна машина за двойную цену: действительно ли вы готовы взять автокредит?
Узнать подробнее
Читайте также:
С 18 апреля соседи белгородцев смогут покупать машины через WildberriesАвтомобили белгородцев переместят на крытые и подземные паркинги из-за обстрелов
#Общество#Экономика#Автомобили#Рост цен#Утильсбор
Подпишитесь
Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
Сегодня, 12:03
Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
Сегодня, 07:41
Осуждённый экс-депутат из Белгорода Фуглаев освоил профессию загрузчика-выгрузчика
Сегодня, 12:21
«Детей рвёт от запаха»: белгородцы жалуются на сильную вонь от свинокомплекса
Сегодня, 10:03
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
Сегодня, 13:21
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 12:27