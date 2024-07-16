Что будет с ценами на авто из-за новой системы утильсбора?

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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В РФ планируется внедрить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора. Её суть в том, что ставка сбора будет увеличиваться на уровень инфляции.
Первое повышение утилизационного сбора запланировано на 2024 год, но точные даты пока неизвестны. Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей и умножается на коэффициент, зависящий от типа автомобиля и объёма двигателя.
Основное внимание следует обратить на утилизационный сбор для автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 литров, поскольку они составляют основную часть автомобильного рынка России.
Цель утилизационного сбора — стимулировать развитие автопроизводства в России. В начале он уплачивался только импортёрами, но требования ВТО привели к тому, что его начали взимать также с местных производителей. Отечественные заводы получают субсидии на уплату утилизационного сбора для сохранения конкурентоспособности.
Для получения субсидии необходимо иметь полноценное производство и получить оценку от Минпромторга минимум на уровне 2567 баллов в 2024 году. Данным критериям соответствуют лишь Lada и УАЗ. Даже Haval с полным циклом производства имеет только 1630 баллов.
Система утилизационного сбора сделает китайские автомобили значительно дороже. За исключением АвтоВАЗ и УАЗ, все остальные производители будут вынуждены платить дополнительные сборы. Повышение требований к локализации производства делает сложным конкуренцию для компаний, развивающих производство в России.
Если у покупателей нет возможности потратить несколько миллионов рублей, то для них вариант — покупка «Лады» или УАЗа. Также придётся пересмотреть выбор в пользу менее дорогих моделей для тех, кто интересуется китайскими автомобилями.
Однако есть возможность приобрести автомобиль для личного пользования из-за границы до 2030 года, оплатив тот же утилизационный сбор, что и сейчас — 3400 рублей. Чтобы избежать дополнительных платежей, такой автомобиль не должен продаваться в течение года. Наиболее привлекательные цены предлагаются в Японии и Корее, особенно на автомобили возрастом от трёх до пяти лет с минимальными таможенными пошлинами.