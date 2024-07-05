«Пополнение казны важнее жизни людей?» Белгородцы — о дороге, которую атаковал БПЛА

Белгородцы просят убрать светофор на объездной, где БПЛА атаковал автомобили

Вчера, 4 июля, на объездной дороге в Борисовке беспилотник атаковал движущуюся машину. В результате пострадало четыре человека, один из них — ребёнок. Местная жительница попросила убрать светофор на этом участке дороги. Ей ответил глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев.

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