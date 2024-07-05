«Пополнение казны важнее жизни людей?» Белгородцы — о дороге, которую атаковал БПЛА

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Жительница региона обратилась с просьбой убрать светофор на объездной дороге в Борисовке. Как рассказала женщина, накануне там пострадали её близкие — беспилотник сбросил взрывное устройство на их авто.
«Это уже не первый случай, когда там сбрасывают взрывные устройства на гражданских. Неужели пополнение казны важнее человеческих жизней и здоровья?» — написала Светлана.
В комментариях местной жительнице ответил глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев. Он пожелал пострадавшим поскорее поправиться и сообщил, что вопрос поставлен на контроль.
С нашей стороны направлено письмо в управление дорог области с данной просьбой.
Владимир Переверзев
Напомним, вчера, 4 июля, в Борисовском районе при атаке БПЛА на автомобиль пострадали четверо человек, один из них — ребёнок.