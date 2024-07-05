bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Белгородцы просят убрать светофор на объездной, где БПЛА атаковал автомобили

«Пополнение казны важнее жизни людей?» Белгородцы — о дороге, которую атаковал БПЛА

5 июля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы просят убрать светофор на объездной, где БПЛА атаковал автомобили

Вчера, 4 июля, на объездной дороге в Борисовке беспилотник атаковал движущуюся машину. В результате пострадало четыре человека, один из них — ребёнок. Местная жительница попросила убрать светофор на этом участке дороги. Ей ответил глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев.

Жительница региона обратилась с просьбой убрать светофор на объездной дороге в Борисовке. Как рассказала женщина, накануне там пострадали её близкие — беспилотник сбросил взрывное устройство на их авто.

«Это уже не первый случай, когда там сбрасывают взрывные устройства на гражданских. Неужели пополнение казны важнее человеческих жизней и здоровья?» — написала Светлана.

В комментариях местной жительнице ответил глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев. Он пожелал пострадавшим поскорее поправиться и сообщил, что вопрос поставлен на контроль.

С нашей стороны направлено письмо в управление дорог области с данной просьбой.
Владимир Переверзев

Напомним, вчера, 4 июля, в Борисовском районе при атаке БПЛА на автомобиль пострадали четверо человек, один из них — ребёнок.

При атаке БПЛА на авто белгородцев пострадали четверо, один из них — ребёнок
Узнать подробнее
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Борисовский район#Светофор#Белгород#Приграничье#Атака ВСУ
Подпишитесь
Сколько человек покинули Белгородскую область после начала СВО?
Сегодня, 12:02
Стала известна стоимость ремонта моста со смайлами в Белгороде
Сегодня, 11:32
Спустя 16 лет: под Сочи исправят ошибку в табличке в названии белгородского города
Вчера, 14:46
Удар дрона по дому белгородцев попал на видео
Сегодня, 11:31
Белгородке с улицы Щорса, 55а не могут дать акт о потере жилья
Сегодня, 09:02
Энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областях
Сегодня, 12:17