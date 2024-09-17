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Posted 17 сентября, 14:05

Published 17 сентября, 14:05

Modified 17 сентября, 14:05

Updated 17 сентября, 14:05

Гладков: в 2025 году в Белгородской области отремонтируют 110 километров дорог

Гладков: в 2025 году в Белгородской области отремонтируют 110 километров дорог

17 сентября 2024, 14:05
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
В следующем году в регионе отремонтируют дорогу в Ровеньском районе, которая следует прямиком из Белгорода. Всего же рабочие отремонтируют 110 километров — это 23 региональных дороги. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отметил губернатор.

В 2025 году в Белгородской области планируется отремонтировать 110 километров автодорог. В общей сложности обновления затронут 23 дороги регионального значения. В их числе оказался и участок дороги Белгород — Новый Оскол — Советское в Айдаре Ровеньского района.

«За последние четыре года мы отремонтировали и построили в области более 2,5 тысяч километров, потратив на эти цели более 75 млрд рублей. Понимаем, что дороги — одна из визитных карточек области. Уверен, что так останется всегда», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Всего в предстоящем году дороги отремонтируют в 16 муниципалитетах, кроме Алексеевского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского округов, а также Вейделевского района. Точный список автодорог будет известен в ноябре.

В следующем году в Белгородской области планируют отремонтировать 23 автодороги
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