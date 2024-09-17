Гладков: в 2025 году в Белгородской области отремонтируют 110 километров дорог

Posted 17 сентября, 14:05
Published 17 сентября, 14:05
Modified 17 сентября, 14:05
Updated 17 сентября, 14:05
В 2025 году в Белгородской области планируется отремонтировать 110 километров автодорог. В общей сложности обновления затронут 23 дороги регионального значения. В их числе оказался и участок дороги Белгород — Новый Оскол — Советское в Айдаре Ровеньского района.
«За последние четыре года мы отремонтировали и построили в области более 2,5 тысяч километров, потратив на эти цели более 75 млрд рублей. Понимаем, что дороги — одна из визитных карточек области. Уверен, что так останется всегда», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Всего в предстоящем году дороги отремонтируют в 16 муниципалитетах, кроме Алексеевского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского округов, а также Вейделевского района. Точный список автодорог будет известен в ноябре.