Гладков: в 2025 году в Белгородской области отремонтируют 110 километров дорог

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В следующем году в регионе отремонтируют дорогу в Ровеньском районе, которая следует прямиком из Белгорода. Всего же рабочие отремонтируют 110 километров — это 23 региональных дороги. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отметил губернатор.