Гладков отметил, что прирост налоговых платежей в регионе вырос за год на 28,9%

Общий объём налоговых поступлений в бюджет региона достиг отметки в 100,4 млрд рублей, что на 16,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Большую часть дохода принёс налог на прибыль предприятий — около 42% от общего объёма поступлений. При этом предприятия горно-металлургического комплекса перечислили в бюджет 25,58 млрд рублей — это более 60% от общей суммы налога на прибыль.