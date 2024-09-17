Гладков отметил, что прирост налоговых платежей в регионе вырос за год на 28,9%

Posted 17 сентября, 16:07
Published 17 сентября, 16:07
Modified 17 сентября, 16:07
Updated 17 сентября, 16:07
За восемь месяцев текущего года динамика налоговых поступлений отличилась устойчивыми положительными показателями, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Белгородской области всего поступило 179 млрд рублей, что на 28,9% больше соответствующего уровня 2023 года. Общий прирост налоговых платежей составил более 40 млрд рублей», - сообщил Гладков.
Положительные изменения зафиксировали и в федеральном, и в областном бюджетах: они составили 143,1% и 119,7% соответственно.
Общий объём налоговых поступлений в бюджет региона достиг отметки в 100,4 млрд рублей, что на 16,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Большую часть дохода принёс налог на прибыль предприятий — около 42% от общего объёма поступлений. При этом предприятия горно-металлургического комплекса перечислили в бюджет 25,58 млрд рублей — это более 60% от общей суммы налога на прибыль.
Другие компании, контролируемые местными налоговыми органами, обеспечили рост доходов в размере 4,5 млрд рублей. Вторым по величине источником доходов в бюджет стали налоги на доходы физических лиц, составляющие 36% от общих поступлений.
По состоянию на 1 сентября 2024 года на налоговом учёте состоят 25 699 юридических лиц и 45 241 индивидуальный предприниматель. Количество последних за восемь месяцев выросло на 2,3%.
Отметим, что Белгородская область находится на четвертом месте среди регионов Центрального федерального округа по количеству субъектов предпринимательства, включенных в реестр. Их общее количество составляет 60 004, включая 17 313 юридических лиц и 42 691 индивидуального предпринимателя.
Сумма уплаченных налогов субъектами малого бизнеса составила 22,8 млрд рублей за последние восемь месяцев — это примерно 23% от всех доходов региона. Основные поступления поступают от компаний, работающих в сфере обрабатывающей промышленности, торговли, строительства, транспорта, операций с недвижимостью и сельского хозяйства.