Введут ли в Белгородской области туристический налог?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Изменения, внесённые в Налоговый кодекс, направлены на улучшение налоговой системы Российской Федерации, включая внедрение туристического налога. Туристический налог будет относиться к местным налогам, что означает, что муниципальные органы будут иметь право вводить его с помощью своих нормативных актов. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, введут ли подобный налог в Белгородской области.
В региональном правительстве нам сообщили, что в связи с оперативной обстановкой в регионе, введение туристического налога нецелесообразно и в 2025 году не планируется.
В настоящее время курортный сбор действует до конца текущего года в регионах Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв, Крыму, Санкт-Петербурге, а также на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Этот сбор взимается с гостей отелей, санаториев и других мест размещения. Его размер колеблется от 30 до 100 рублей в сутки в зависимости от конкретного населённого пункта.