Введут ли в Белгородской области туристический налог?

В настоящее время курортный сбор действует до конца текущего года в регионах Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв, Крыму, Санкт-Петербурге, а также на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Этот сбор взимается с гостей отелей, санаториев и других мест размещения. Его размер колеблется от 30 до 100 рублей в сутки в зависимости от конкретного населённого пункта.