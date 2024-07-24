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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Власти рассказали о введении туристического налога в Белгородской области

Введут ли в Белгородской области туристический налог?

24 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI

Власти рассказали о введении туристического налога в Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который даёт право местным органам власти, начиная с 2025 года вводить туристический налог вместо курортного сбора. Этот закон опубликован на официальном сайте правовых актов. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, введут ли налог в Белгородской области.

Изменения, внесённые в Налоговый кодекс, направлены на улучшение налоговой системы Российской Федерации, включая внедрение туристического налога. Туристический налог будет относиться к местным налогам, что означает, что муниципальные органы будут иметь право вводить его с помощью своих нормативных актов. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, введут ли подобный налог в Белгородской области.

В региональном правительстве нам сообщили, что в связи с оперативной обстановкой в регионе, введение туристического налога нецелесообразно и в 2025 году не планируется.

В настоящее время курортный сбор действует до конца текущего года в регионах Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв, Крыму, Санкт-Петербурге, а также на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Этот сбор взимается с гостей отелей, санаториев и других мест размещения. Его размер колеблется от 30 до 100 рублей в сутки в зависимости от конкретного населённого пункта.

Кто из белгородских предпринимателей может получить отсрочку по налогам?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Крым#Сочи#Эксклюзив#Налоговый кодекс#Белгород#Курортный сбор#Налоговая система
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