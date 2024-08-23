Сотрудника «Валуйского лесхоза» и ИП подозревают в хищении более 250 тысяч рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Согласно этой статье Уголовного кодекса РФ, сумма ущерба должна быть больше 250 тысяч рублей, но меньше 1 миллиона.