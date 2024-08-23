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Сотрудника «Валуйского лесхоза» и ИП подозревают в хищении более 250 тысяч рублей

Сотрудника «Валуйского лесхоза» и ИП подозревают в хищении более 250 тысяч рублей

23 августа 2024, 10:27
Фото: 1MI
Региональное управление ФСБ России раскрыло мошенническую схему в Белгородской области. Сотрудник «Валуйского лесхоза» и индивидуальный предприниматель сговорились, чтобы похитить крупную сумму бюджетных средств. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ России по Белгородской области раскрыли факт мошенничества. Должностное лицо ОГАУ «Валуйский лесхоз» и индивидуальный предприниматель придумали преступную схему с целью хищения бюджетных средств в крупном размере.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Согласно этой статье Уголовного кодекса РФ, сумма ущерба должна быть больше 250 тысяч рублей, но меньше 1 миллиона.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование всё ещё ведётся.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#ФСБ#Расследование#Белгород#Валуйский лесхоз
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