Сотрудника «Валуйского лесхоза» и ИП подозревают в хищении более 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Сотрудники ФСБ России по Белгородской области раскрыли факт мошенничества. Должностное лицо ОГАУ «Валуйский лесхоз» и индивидуальный предприниматель придумали преступную схему с целью хищения бюджетных средств в крупном размере.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Согласно этой статье Уголовного кодекса РФ, сумма ущерба должна быть больше 250 тысяч рублей, но меньше 1 миллиона.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование всё ещё ведётся.