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Posted 17 сентября, 17:07

Published 17 сентября, 17:07

Modified 17 сентября, 17:09

Updated 17 сентября, 17:09

А если рванёт? Жители многоэтажки в Белгороде нашли на крыше дома остатки ракеты

А если рванёт? Жители многоэтажки в Белгороде нашли на крыше дома остатки ракеты

17 сентября 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
О своей находке люди сообщили главе региона Вячеславу Гладкову. По словам горожан, предмет с крыши их дома не убирают более суток.

К губернатору обратились жители дома №38 на улице Губкина в Белгороде. Они рассказали, что на крыше их дома лежит предмет, похожий на оружие.

Когда мы поднялись на крышу, то увидели искажённый предмет. Как он туда попал, никто не знает. Позвонили по телефону 112. Оператор передала информацию полиции. По состоянию на утро сегодняшнего дня никто на вызов не приехал. Вдруг предмет взрывоопасен? Мы сами не в состоянии это определить. Он лежит над головами 200 человек на крыше газифицированного дома. А если рванёт?
Жители дома

Гладков ответил, что сегодня предмет не смогли вывезти, так как не было ключей от крыши. Поэтому губернатор сообщил, что его вывезут завтра. Такое задание получил мэр города.

Я видел фотографию, присутствуют всё признаки того, что предмет не является взрывоопасным. Это остатки ракеты, которой был обстрелян город. Угрозы для жизни нет. Завтра его в дневное время уберут.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Полиция#Оружие#Новости Белгорода#Опасность#Белгород
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