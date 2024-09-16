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Posted 16 сентября, 11:34

Published 16 сентября, 11:34

Modified 16 сентября, 11:36

Updated 16 сентября, 11:36

Законопроект готовы одобрить, если в него внесут некоторые правки

Отряды обороны могут появиться не только в Белгородской области

16 сентября 2024, 11:34
Фото: 1MI
Законопроект готовы одобрить, если в него внесут некоторые правки

Правительство оценило идею создания региональных отрядов по обороне

Законопроект о праве губернаторов создавать региональные отряды обороны получил поддержку в правительстве, сообщают «Ведомости». Его готовы поддержать, если будут внесены некоторые доработки.

В кабинете министров подготовили отзыв на законопроект, который даёт право губернаторам создавать региональные отряды по обороне в форме государственных унитарных предприятий.

Инициатором законопроекта, который пока не внесён в Думу, стал глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Цель проекта — усилить охрану общественного порядка, защитить население и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно отзыву, участниками региональных отрядов могут стать только граждане, пребывающие в мобилизационном резерве Вооружённых сил РФ. Для этого они должны заключить трудовой или гражданско-правовой договор с предприятием.

Инициативу готовы поддержать при условии, что проект доработают. Также необходимо определить источник дополнительного финансирования.

Сейчас главы регионов могут создать специализированные государственные унитарные предприятия, как, например, уже сделали в Белгородской, Брянской, Курской областях и Севастополе. Региональные отряды из законопроекта продублируют их функции.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Правительство#Безопасность#Законопроект#Севастополь#Брянская область#Оборона#Региональные отряды
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