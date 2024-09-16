Отряды обороны могут появиться не только в Белгородской области

Posted 16 сентября, 11:34
Published 16 сентября, 11:34
Modified 16 сентября, 11:36
Updated 16 сентября, 11:36
В кабинете министров подготовили отзыв на законопроект, который даёт право губернаторам создавать региональные отряды по обороне в форме государственных унитарных предприятий.
Инициатором законопроекта, который пока не внесён в Думу, стал глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Цель проекта — усилить охрану общественного порядка, защитить население и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Согласно отзыву, участниками региональных отрядов могут стать только граждане, пребывающие в мобилизационном резерве Вооружённых сил РФ. Для этого они должны заключить трудовой или гражданско-правовой договор с предприятием.
Инициативу готовы поддержать при условии, что проект доработают. Также необходимо определить источник дополнительного финансирования.
Сейчас главы регионов могут создать специализированные государственные унитарные предприятия, как, например, уже сделали в Белгородской, Брянской, Курской областях и Севастополе. Региональные отряды из законопроекта продублируют их функции.