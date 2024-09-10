bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Оказывается, в тероборону могут вступить не только совершеннолетние белгородцы

Может ли в белгородскую самооборону вступить подросток? Ответил Гладков

10 сентября 2024, 07:16
Фото: bel.ru
Оказывается, в тероборону могут вступить не только совершеннолетние белгородцы

В белгородские отряды самообороны могут принять подростков

Возможностью вступить в народные ополчения, которые защищают Белгородскую область, интересуются не только взрослые. Несовершеннолетние тоже могут примкнуть к объединению, но ходить на опасные и сложные задание они не будет, рассказал губернатор.

Белгородец спросил у губернатора, возьмут ли в отряды территориальной самообороны 16-летнего подростка. У несовершеннолетнего есть военная форма и соответствующая подготовка.

Вячеслав Гладков заявил, что это возможно. Парня могут принять в ряды, но при условии, что он не будет участвовать в «сложных операциях». Для него найдутся другие задачи, потому что бойцы выполняют большой объём работы, лишняя пара рук пригодится.

К начинанию глава региона отнёсся положительно и добавил, что это «настоящая мужская работа» и приучать к этому детей «точно надо».

Чтобы сделать этого, необходимо обратиться либо в приёмную губернатора, либо к главе своего муниципального образования напрямую.

Напомним, что в прошлом году в ряды белгородского ополчения вступил и 11-летний мальчик. Его записали родители. У ребёнка с позывным «Святогор» давно был интерес к военной тематике, теперь семья вместе посещает не только теоретические, но и практические занятия.

В Белгородской области погиб боец теробороны, ещё один пострадал
Узнать подробнее
Читайте также:
59 бойцов теробороны Белгородской области получили медалиВ Белгороде наградили ополченца, спасшего 30 декабря пятерых раненныхСтало известно о гибели работника администрации и добровольца ополчения на СВО
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Несовершеннолетние#Новости Белгорода#Белгород#Самооборона#Ополчение#Территориальная самооборона
Подпишитесь
Эвакуация? Сегодня белгородцев временно вывезут из приграничных районов
Сегодня, 06:19
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
Сегодня, 09:26
Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
Сегодня, 08:01
Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Сегодня, 07:47
Бархатный сезон: где лучше отдыхать в сентябре и октябре
Сегодня, 07:37
Реконструкция будет или нет? Скоро решится судьба Архиерейской рощи в Белгороде
Сегодня, 08:25