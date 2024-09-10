Может ли в белгородскую самооборону вступить подросток? Ответил Гладков

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Белгородец спросил у губернатора, возьмут ли в отряды территориальной самообороны 16-летнего подростка. У несовершеннолетнего есть военная форма и соответствующая подготовка.
Вячеслав Гладков заявил, что это возможно. Парня могут принять в ряды, но при условии, что он не будет участвовать в «сложных операциях». Для него найдутся другие задачи, потому что бойцы выполняют большой объём работы, лишняя пара рук пригодится.
К начинанию глава региона отнёсся положительно и добавил, что это «настоящая мужская работа» и приучать к этому детей «точно надо».
Чтобы сделать этого, необходимо обратиться либо в приёмную губернатора, либо к главе своего муниципального образования напрямую.
Напомним, что в прошлом году в ряды белгородского ополчения вступил и 11-летний мальчик. Его записали родители. У ребёнка с позывным «Святогор» давно был интерес к военной тематике, теперь семья вместе посещает не только теоретические, но и практические занятия.