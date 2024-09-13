«Требует доработки»: что заявили в Минобороны о новом отряде «Барс-Белгород»?

Posted 13 сентября, 06:37
Published 13 сентября, 06:37
Modified 13 сентября, 06:39
Updated 13 сентября, 06:39
Отряды «Барс» решили создать во всех трёх граничащих с Украиной российских областях после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Носят эти отряды соответствующие названия: «Барс-Белгород», «Барс-Курск» и «Барс-Брянск». После их создания многие из мужчин изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ, заявил замминистра Юнус-Бек Евкуров.
«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках и без оружия. Это вопросы, связанные с эвакуацией населения, помощь в пожаротушении. Если с оружием, то это охрана важных коммуникаций, жизнеобеспечивающих объектов. Сама подготовка, то, что я сейчас увидел, в принципе, требует доработки, с учётом того, что много времени уделяется стрельбе, а здесь должны быть другие вещи, в том числе и специфические. Для этого надо некоторые учебные объекты достроить», — отметил замминистра Минобороны РФ.
Также бойцы «Барса» будут охранять и оборонять гражданскую инфраструктуру, бороться с БПЛА и поддерживать общественный правопорядок. В настоящее время идёт обучение бойцов отряда.