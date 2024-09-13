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Posted 13 сентября, 06:37

Published 13 сентября, 06:37

Modified 13 сентября, 06:39

Updated 13 сентября, 06:39

О формировании нового отряда в Белгородской области стало известно недавно

«Требует доработки»: что заявили в Минобороны о новом отряде «Барс-Белгород»?

13 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
О формировании нового отряда в Белгородской области стало известно недавно

В Минобороны РФ рассказали о задачах отряда «Барс-Белгород»

За тем, как продвигается обучение и подготовка членов отряда «Барс», проследил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. ТАСС со ссылкой на слова министра отметили, что подготовка бойцов в настоящее время требует доработки.

Отряды «Барс» решили создать во всех трёх граничащих с Украиной российских областях после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Носят эти отряды соответствующие названия: «Барс-Белгород», «Барс-Курск» и «Барс-Брянск». После их создания многие из мужчин изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ, заявил замминистра Юнус-Бек Евкуров.

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках и без оружия. Это вопросы, связанные с эвакуацией населения, помощь в пожаротушении. Если с оружием, то это охрана важных коммуникаций, жизнеобеспечивающих объектов. Сама подготовка, то, что я сейчас увидел, в принципе, требует доработки, с учётом того, что много времени уделяется стрельбе, а здесь должны быть другие вещи, в том числе и специфические. Для этого надо некоторые учебные объекты достроить», — отметил замминистра Минобороны РФ.

Также бойцы «Барса» будут охранять и оборонять гражданскую инфраструктуру, бороться с БПЛА и поддерживать общественный правопорядок. В настоящее время идёт обучение бойцов отряда.

Минобороны формирует отряд «Барс-Белгород»: чем он займётся и что говорят бойцы
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#Александра Склярова#Белгородская область#Задачи#Белгород#Барс-Белгород
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