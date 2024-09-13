«Требует доработки»: что заявили в Минобороны о новом отряде «Барс-Белгород»?

Отряды «Барс» решили создать во всех трёх граничащих с Украиной российских областях после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Носят эти отряды соответствующие названия: «Барс-Белгород», «Барс-Курск» и «Барс-Брянск». После их создания многие из мужчин изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ, заявил замминистра Юнус-Бек Евкуров.