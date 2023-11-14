Губернатор МО Воробьев вручил медали «За храбрость» добровольцам из отряда БАРС

В своем обращении к добровольцам губернатор заявил, что участники отряда — храбрые люди, вставшие на защиту Родины. Он уточнил, что российский президент неоднократно отмечал профессионализм и отвагу отряда БАРС на передовой. Андрей Воробьев вручил бойцам награды, выразив надежду на дальнейшее общение, и рассказал о волонтерских подразделениях, работающих в муниципалитетах региона. «Знаю, что многие из ребят, возвращающиеся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — заключил губернатор.