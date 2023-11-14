Губернатор МО Воробьев вручил медали «За храбрость» добровольцам из отряда БАРС

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В своем обращении к добровольцам губернатор заявил, что участники отряда — храбрые люди, вставшие на защиту Родины. Он уточнил, что российский президент неоднократно отмечал профессионализм и отвагу отряда БАРС на передовой. Андрей Воробьев вручил бойцам награды, выразив надежду на дальнейшее общение, и рассказал о волонтерских подразделениях, работающих в муниципалитетах региона. «Знаю, что многие из ребят, возвращающиеся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — заключил губернатор.
Командующий отделением артразведки с позывным Берет, принимая участие в боевых действиях на самых опасных направлениях, попал под минометный огонь и был ранен. Еще один герой, с позывным Бабай, весной минувшего года добровольно вступил в ряды участников СВО и взял с товарищами около десяти вражеских «опорников». Получил тяжелое ранение. Сейчас боец находится в отпуске, но вскоре вновь отправится на службу. Об этом пишет riamo.ru.
На церемонию награждения участники СВО прибыли со своими семьями. После награждения губернатор региона пообщался с героями и их близкими.
На встречу по просьбе бойцов была приглашена сотрудник фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Она лично оказала помощь многим участникам отряда БАРС.
Герои поблагодарили фонд и волонтеров Подмосковья, оказавших отряду неоценимую помощь, а также медработников.
Андрей Воробьев напомнил, что в центре «Ясенки» под Подольском бойцы могут пройти реабилитацию. В учреждении действуют восемь программ, в составе которых — ЛФК, физиотерапевтические процедуры, массаж. Лечение предоставляется бесплатно и рассчитано на трехнедельный срок.