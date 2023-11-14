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Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор МО Воробьев вручил медали «За храбрость» добровольцам из отряда БАРС

14 ноября 2023, 16:42
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Подмосковные добровольцы из отряда БАРС получили медали «За храбрость» II степени из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева. Согласно указу президента России бойцов наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

В своем обращении к добровольцам губернатор заявил, что участники отряда — храбрые люди, вставшие на защиту Родины. Он уточнил, что российский президент неоднократно отмечал профессионализм и отвагу отряда БАРС на передовой. Андрей Воробьев вручил бойцам награды, выразив надежду на дальнейшее общение, и рассказал о волонтерских подразделениях, работающих в муниципалитетах региона. «Знаю, что многие из ребят, возвращающиеся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — заключил губернатор.

Командующий отделением артразведки с позывным Берет, принимая участие в боевых действиях на самых опасных направлениях, попал под минометный огонь и был ранен. Еще один герой, с позывным Бабай, весной минувшего года добровольно вступил в ряды участников СВО и взял с товарищами около десяти вражеских «опорников». Получил тяжелое ранение. Сейчас боец находится в отпуске, но вскоре вновь отправится на службу. Об этом пишет riamo.ru.

На церемонию награждения участники СВО прибыли со своими семьями. После награждения губернатор региона пообщался с героями и их близкими.

На встречу по просьбе бойцов была приглашена сотрудник фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Она лично оказала помощь многим участникам отряда БАРС.

Герои поблагодарили фонд и волонтеров Подмосковья, оказавших отряду неоценимую помощь, а также медработников.

Андрей Воробьев напомнил, что в центре «Ясенки» под Подольском бойцы могут пройти реабилитацию. В учреждении действуют восемь программ, в составе которых — ЛФК, физиотерапевтические процедуры, массаж. Лечение предоставляется бесплатно и рассчитано на трехнедельный срок.

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