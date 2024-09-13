Эксперты назвали топ-3 актуальных схем мошенничества

— лже-покупатели интернет-сервисов для размещения объявлений, звонят продавцам на WhatsApp и просят включить видео, якобы для просмотра товара. Во время беседы мошенники отправляют фишинговую ссылку и под разными предлогами просят клиента нажать на нее. После этого экран смартфона у жертвы блокируется, но остается открытой демонстрация этого экрана для мошенников, и они видят смс-код, который приходит человеку для доступа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.